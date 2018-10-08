Мария Ревякина: Выход Минкультуры из числа организаторов «Золотой маски» никак не повлияет на фестиваль
Выход Минкультуры из числа организаторов «Золотой маски» никак не повлияет на фестиваль. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор фестиваля Мария Ревякина.
«Министерство решило, что это независимая театральная премия, и вмешиваться в организацию и выбор экспертов должно только профессиональное театральное сообщество. При этом Минкультуры остается партнером фестиваля с финансированием и прочим», — пояснила она.
Как напомнила М.Ревякина, учредителем фестиваля является Союз театральных деятелей. «В 2007 году Министерство культуры в лице Михаила Швыдкого подписало соглашение с СТД о сотрудничестве и соорганизаторстве. Поэтому кандидатуры от ведомства входили в экспертные советы», — уточнила она.
М.Ревякина подчеркнула, что ни один из партнеров «Золотой маски» не влияет на выбор и решения экспертов фестиваля.
Комментарии1
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julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 17:23
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