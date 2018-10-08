Суд Лондона отказался рассматривать иск к Google о незаконном сборе данных

Заявители намерены обжаловать это решение.

В иске указано, что компания Google незаконно просматривала данные об интернет-браузерах пользователей iPhone, минуя настройки конфиденциальности браузера Safari. Инициатор обращения в суд требовал от корпорации выплатить компенсацию каждому пользователю в размере нескольких сотен долларов. Ричард Ллойд остался недовольным решением суда, назвав его неэффективным. Но отступать истец не намерен, он хочет добиться разрешения на обжалование, отмечает газета «Ведомости». По мнению Ллойда, суд Лондона лишает миллионы пользователей получить компенсацию за неправильное использование их личных данных. В свою очередь представители Google сообщили агентству Reuters, что считают решение суда справедливым, поскольку иск не имеет смысла. В компании заверили, что безопасность пользователей — неотъемлемая часть их работы.

Истцы обвиняют Google в незаконном использовании данных более 4 миллионов пользователей iPhone.