Министерство культуры вышло из числа организаторов театрального фестиваля «Золотая маска»
В ведомстве отметили, что фактически не влияют сейчас на принятие каких-либо решений, поэтому не считают целесообразным в дальнейшем входить в оргкомитет, — передает РБК.
Такой шаг не повлияет на фестиваль и премию, поскольку сотрудничество с Министерством культуры все равно продолжится, — сказала «Эху Москвы» гендиректор «Золотой маски» Мария Ревякина.
Она отметила, что ни один из партнеров «Золотой маски» не влияет на выбор лауреатов.
Комментарии3
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julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 17:04
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pattrick 08 октября 2018 | 17:16
Министерство культуры вышло из числа организаторов театрального фестиваля «Золотая маска»...
Российские Министерство культуры, фестиваль "Золотая маска", да и вообще, всю культуру, захватила жадная до денег бесстыжая этническая мафия.
gvs 08 октября 2018 | 17:05
Министерство вышло из культуры ))))