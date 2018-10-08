Министерство культуры вышло из числа организаторов театрального фестиваля «Золотая маска»...

В ведомстве отметили, что фактически не влияют сейчас на принятие каких-либо решений, поэтому не считают целесообразным в дальнейшем входить в оргкомитет, — передает РБК.

Такой шаг не повлияет на фестиваль и премию, поскольку сотрудничество с Министерством культуры все равно продолжится, — сказала «Эху Москвы» гендиректор «Золотой маски» Мария Ревякина.

Она отметила, что ни один из партнеров «Золотой маски» не влияет на выбор лауреатов.