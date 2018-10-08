Парламентская ассамблея Совета Европы присудила премию имени Вацлава Гавела правозащитнику Оюбу Титиеву
Сейчас он находится в Чечне под арестом, поэтому награду за него получил глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что награда ПАСЕ это признание заслуг Титиева и привлечение внимания к защите прав человека в Чечне.
Оюб Титиев возглавляет чеченский филиал «Мемориала». Его обвиняют в хранении наркотиков. Титиев свою вину отрицает.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 17:05
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
pattrick 08 октября 2018 | 17:13
Парламентская ассамблея Совета Европы присудила премию имени Вацлава Гавела правозащитнику Оюбу Титиеву...
А как же Юрий Дмитриев? Разве для Вацлава Гавела наркоторговцы круче педофилов?
kara 08 октября 2018 | 17:16
пусть Кадырову спасибо скажет!
да, новостники,а почему я не у Эха узнаю как Кисилев наехал на Дилетант и Эхо, а ААВ перешел на личности и начал оскорблять Кисилева?