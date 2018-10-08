Парламентская ассамблея Совета Европы присудила премию имени Вацлава Гавела правозащитнику Оюбу Титиеву...

Сейчас он находится в Чечне под арестом, поэтому награду за него получил глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что награда ПАСЕ это признание заслуг Титиева и привлечение внимания к защите прав человека в Чечне.

Оюб Титиев возглавляет чеченский филиал «Мемориала». Его обвиняют в хранении наркотиков. Титиев свою вину отрицает.