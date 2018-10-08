В нижнюю палату парламента Бразилии по итогам выборов вошли 30 партий
«Партия трудящихся» сохранила первое место, но утратила 13 мандатов. Депутаты ее фракции составляют только чуть более 10% от общего количества парламентариев. На втором месте оказалась Социал-либеральная партия, чей лидер Жаир Болсонару является основным претендентом на пост главы государства. Его соперником во втором туре будет кандидат от «Партии трудящихся» Фернанду Аддад.
Комментарии1
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julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 16:37
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