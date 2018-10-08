Два строящихся ледокола могут быть названы в честь Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина
По крайней мере, об этом попросили президента представители всех четырех фракций в Госдуме, — сообщает ТАСС. Певец и кинорежиссер были депутатами от «Единой России».
Ледоколы, о которых идет речь, как ожидается, будут спущены в Петербурге на воду к 2022-му году.
Комментарии15
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redrica 08 октября 2018 | 16:35
Лучше Петрова и Боширова.
julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 16:38
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mamiluk 08 октября 2018 | 16:35
Когда нибудь появятся баржи "Киркоров" и "Басков"....тянуть их будут бурлаки...скоро уже...
kuxxxku 08 октября 2018 | 16:48
mamiluk: Йося и Стася ... так и написать Были тут...
cromwel 08 октября 2018 | 16:53
mamiluk: тянуть бурлаки будут каждого. По очереди. И с удовольствием.
krysodav2 08 октября 2018 | 16:45
Матрос спрашивает: "Ты на каком ходишь? Я на "Кабздоне" хожу"....
wokal 08 октября 2018 | 16:52
Не достойны оба , хотя тем кто будет решать мнение людей побоку поэтому потом их снова переименуют в более достойных например в честь Зобова Олега Николаевича
rosta 08 октября 2018 | 16:52
Уже никто ничего никуда не спустит. Санкции не позволят достроить.
venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 16:54
А почему не именами Ленки Анальной и Моти Говнопольской? Они искренне ждут, что их именами назовут что-нибудь путнее, а не дерьмо как всегда.
zhrv 08 октября 2018 | 16:55
- "По крайней мере, об этом попросили президента представители всех четырех фракций в Госдуме,"
Я только "за", если эти - будут колоть лед на севере еще при жизни.
vata_putya 08 октября 2018 | 16:55
других достойных нет ? ученых и пр.
venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 17:14
vata_putya: ...или твоим именем - vata_putya звучит гордо. Вот поэтому у тебя вместо головы початок кукурузный вырос!
sasass 08 октября 2018 | 16:58
Странно - не судостроители же они , не созидатели они ...ходить не смогут такие корабли ////
putin_itogy 08 октября 2018 | 16:59
А что, не Коловрат, Кинжал, или Дубина Возмездия?..
chapter_2 08 октября 2018 | 17:01
Страна должна знать своих героев!
Требую присвоить звание Героя России В.Золотову за подвиг по спасению Кремля от уничтожения террористом. Почему В.Путин медлит с присвоением ???