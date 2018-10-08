Два строящихся ледокола могут быть названы в честь Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина

По крайней мере, об этом попросили президента представители всех четырех фракций в Госдуме, — сообщает ТАСС. Певец и кинорежиссер были депутатами от «Единой России».

Ледоколы, о которых идет речь, как ожидается, будут спущены в Петербурге на воду к 2022-му году.