Дмитрий Ливанов уволен с должности спецпредставителя президента по торговле с Украиной
Опубликован соответствующий указ. На этом посту Ливанов сменил Михаила Зурабова в августе 2016-го года, а до этого он возглавлял Министерство образования и науки.
Комментарии2
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julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 16:39
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kuxxxku 08 октября 2018 | 16:50
julya_tsikina_20: Всё к чему прикоснулся Ливанов развалилось...Ждёмс новых назначений...