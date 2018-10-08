Идеи одного из нынешних лауреатов Нобелевской премии по экономике легли в основу реформ в России в 90-е годы
Речь идет об Уильяме Нордхаусе, — пишет в своем Фейсбуке известный экономист Константин Сонин. Второй лауреат, Пол Ромер, много лет разрабатывал эндогенную теорию роста, которая отвечает на вопрос, почему передовые экономики продолжают быстро расти даже тогда, когда капитал уже находится на оптимальном уровне, а население не увеличивается.
Американским ученым была присуждена Нобелевская премия за исследования по интеграции изменения климата и технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.
Комментарии8
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julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 16:40
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cromwel 08 октября 2018 | 16:51
Покажите народу этого лаурята премии . Его яйца подвесят.
novirusic 08 октября 2018 | 17:02
cromwel:
Да, идеи воплощенные в России осуществляются с точностью до наоборот.
Мне Маркса жаль: его наследство свалилось в русскую купель: здесь цель оправдывала средства, и средства обосрали цель. И. Губерман
art_ 08 октября 2018 | 16:57
передовые экономики растут, потому что растет китай, индия и тянут остальных за собой. экономика глобальная и на стянута в рамки национальных границ, потому и растут все по цепочке
novirusic 08 октября 2018 | 17:05
art_:Если вы действительно так думаете, то у вас очень тяжелый случай.
Но попробуйте подумать почему и за счет чего растет Китай и что с ним будет, если перестанет расти и покупать его товары Запад.
chimp2013 08 октября 2018 | 16:57
А за что нобелевка? Экономика России еще ж не развалилась....
us101 08 октября 2018 | 17:02
А вот если из ума этого Срнина, явно пораженного раком комунно-дефицита, убрать зависть и синдром крепостного россиянина, то это звучало бы так: Нынешние Нобелевские лауреаты использовали опыт Российской экономики 90х в своих исследованиях.
Звучит гордо и без рабского зомбирования масс желчью.
andre_klimov 08 октября 2018 | 17:06
us101:
"Дети у вас красивые..." (С)