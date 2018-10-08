Идеи одного из нынешних лауреатов Нобелевской премии по экономике легли в основу реформ в России в 90-е годы

Речь идет об Уильяме Нордхаусе, — пишет в своем Фейсбуке известный экономист Константин Сонин. Второй лауреат, Пол Ромер, много лет разрабатывал эндогенную теорию роста, которая отвечает на вопрос, почему передовые экономики продолжают быстро расти даже тогда, когда капитал уже находится на оптимальном уровне, а население не увеличивается.

Американским ученым была присуждена Нобелевская премия за исследования по интеграции изменения климата и технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.