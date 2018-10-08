Апелляционный суд Парижа отклонил просьбу Николя Саркози прекратить разбирательство по делу против него

Бывший президент Франции обвиняется в попытках давления на следствие, — пишет газета «Фигаро». Согласно материалам дела в 2014-м году Саркози пытался вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования другого дела – о нелегальном финансировании в 2007-м году его избирательной кампании.