Апелляционный суд Парижа отклонил просьбу Николя Саркози прекратить разбирательство по делу против него
Бывший президент Франции обвиняется в попытках давления на следствие, — пишет газета «Фигаро». Согласно материалам дела в 2014-м году Саркози пытался вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования другого дела – о нелегальном финансировании в 2007-м году его избирательной кампании.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
osj99 08 октября 2018 | 16:34
пепел каддафи стучит в сердца французских судей... А тут еще корейский пример совсем свежий... Не позавидуешь Николя
julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 16:41
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
cromwel 08 октября 2018 | 16:48
Не могу представить такое у нас: кто то заводит дело на Пу а суд отказывается его закрыть.