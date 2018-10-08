В Сбербанке подсчитали, что средний доход работающих пенсионеров в России составляет 46 тысяч рублей

Это выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста, — отметили авторы исследования. Кроме того, были проанализированы занятость, структура расходов и пользование банковскими услугами. Выяснилось, что женщины на пенсии сохраняют трудоспособность больше, чем мужчины.