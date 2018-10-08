В Сбербанке подсчитали, что средний доход работающих пенсионеров в России составляет 46 тысяч рублей
Это выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста, — отметили авторы исследования. Кроме того, были проанализированы занятость, структура расходов и пользование банковскими услугами. Выяснилось, что женщины на пенсии сохраняют трудоспособность больше, чем мужчины.
Комментарии37
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nehoroshiy 08 октября 2018 | 17:15
Дальше этой лафы не будет. За 17 т- до инсульта.