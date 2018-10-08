робанк допустил падение цен на нефть вдвое – до 35-ти долларов за баррель
Это так называемый рисковый сценарий, согласно которому в ближайшие три года санкции против России будут только усиливаться. О таких прогнозах рассказала в Совете Федерации первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она также предупредила о возможности срыва программы государственных заимствований, — передает РБК.
Комментарии20
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doomandgloom 08 октября 2018 | 16:33
На сколько цена на заправках подрастёт?
sokal123 08 октября 2018 | 16:37
doomandgloom Сильно подрастет ,впрочем в любой ситуации цена возрастет .:
michael_c 08 октября 2018 | 16:39
doomandgloom: Ну а как ещё компенсировать потери нефтяным олигархам ? "Бизнес" - ничего личного ...
merelymy 08 октября 2018 | 16:53
Профурсетки гривуазные, ужо им.
tvitov66 08 октября 2018 | 16:54
michael_c: Смешно что на последних своих перевыборах Путин по всем телевизерам сверхдержавы обещал снизить уровень бедности как минимум в два раза и разработает программу повышения качества жизни пожилых людей.
Всё сходится! Но ровно наоборот
michael_c 08 октября 2018 | 17:01
tvitov66: Половина бедных должна вымереть , чтоб не подводить Путина ...
vezdehod 08 октября 2018 | 17:08
"Майские указы" царя батюшки всё равно будут выполнены. Аминь!
wuwer 08 октября 2018 | 16:38
doomandgloom На сколько цена на заправках подрастёт?
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))) Согласно "высшей арихметике" ( в верхах только такая) умножится минимум в 2 раза
plank1957 08 октября 2018 | 16:40
Так, эту Ксению Юдаеву в срочном порядке объявить иностранным агентом, а еще лучше вспомнить старый обычай убивать гонцов, приносящих плохие вести. Ну, а с поправкой на некую цивилизованность: не убивать, а сажать, на худой конец штрафовать в свете декриминализации лайков и репостов.
michael_c 08 октября 2018 | 16:43
plank1957: Ответ на поверхности - "Юдаева" ...
tv_victim 08 октября 2018 | 16:51
plank1957: Помнится, в 2014-м году она так же авторитетно заявляла, что ей "Жаль людей, которые покупают доллар по 35 рублей. Они же потеряют свои деньги". Так что Юдаева - это голова! Дар предвидения у нее - просто выдающийся!
julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 16:42
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tv_victim 08 октября 2018 | 16:48
А как это? Если России будет запрещено торговать нефтью, то нефть только взлетит в цене, не так ли? Но, само собой, с благодарного народа правительство и госкомпании слупят втрое против мирового уровня.
andre_klimov 08 октября 2018 | 17:13
tv_victim:
Не совсем. Во-первых, никто не будет запрещать России торговать нефтью. Тем более - не слишком долго ей осталось, если верить прогнозам наследного принца Саудовской Аравии. В то же время санкции типа "нефть в обмен на продовольствие" наоборот, цену на нефть стабилизируют. А, поскольку сейчас нефти предлагается гораздо больше, чем было до санкций против Ирана - имеем фьючерсный пузырь, который может лопнуть в ближайшее время. Скорее - к исходу весны. И тогда допущение о цене может оказаться вполне себе жизнеспособным, хоть и не настолько драматическим.
vasya_von_smetankin 08 октября 2018 | 16:48
Наши люди - вторая нефть!
Стричь овечек тоже не менее увлекательно.
arbitrmvk 08 октября 2018 | 17:00
РОбанк? или банкРО?
zhrv 08 октября 2018 | 17:01
- "робанк допустил падение цен на нефть вдвое"
Отобрать лицензию, чтобы не раскачивал лодку - и дело с концом!
parasuk_ 08 октября 2018 | 17:03
стесняюсь спросить, что такое робанк? :)
tv_victim 08 октября 2018 | 17:14
parasuk_: Вероятно, название этого банка образовано от английского " to rob"? что означает "грабить".... Вполне себе оправдано, чо?
piter_ug 08 октября 2018 | 17:08
И они ещё при лицензии?)