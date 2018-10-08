робанк допустил падение цен на нефть вдвое – до 35-ти долларов за баррель

Это так называемый рисковый сценарий, согласно которому в ближайшие три года санкции против России будут только усиливаться. О таких прогнозах рассказала в Совете Федерации первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она также предупредила о возможности срыва программы государственных заимствований, — передает РБК.