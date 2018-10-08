Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета супруги Евгения Петросяна Елены Степаненко

Речь идет о рублевых и валютных счетах в разных банках; это десятки миллионов рублей. Таким образом было удовлетворено ходатайство юмориста. Адвокат Петросяна Сергей Жорин призвал оппонентов сесть за стол переговоров и закончить бракоразводный процесс миром.