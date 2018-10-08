Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета супруги Евгения Петросяна Елены Степаненко
Речь идет о рублевых и валютных счетах в разных банках; это десятки миллионов рублей. Таким образом было удовлетворено ходатайство юмориста. Адвокат Петросяна Сергей Жорин призвал оппонентов сесть за стол переговоров и закончить бракоразводный процесс миром.
Комментарии5
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kottigr1 08 октября 2018 | 16:09
Петросяны тоже плачут.. !
julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 16:43
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ft18 08 октября 2018 | 16:20
А "Кривое зеркало" тоже арестовали уже?
kochar 08 октября 2018 | 16:21
Делят бабло, а переживать то зачем?
Нам что от этого?
Неужели больше нечего тут выставлять?
abu_vgrobu 08 октября 2018 | 16:37
Одной из бед нашей страны является то, что шутом, петрушкой, кривляющимся со сцены быть много выгоднее, чем честно трудиться. Что ж заливаться слезами, что не хватает толковых токарей, слесарей, сварщиков.. Зато паяцв, как можно увидеть, включив любой канал телевидения, море разливаное и масса стремящихся непременно в клоуны.. Тьфу..