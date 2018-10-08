Американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер стали лауреатами Нобелевской премии по экономике

Они отмечены за макроэкономический анализ инноваций и изменения климата, — сказал представитель Нобелевского комитета Пер Стромберг.

Премия по экономике закрывает Нобелевскую неделю. Торжественная церемония вручения премий пройдет в Стокгольме 10 декабря.