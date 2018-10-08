Американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер стали лауреатами Нобелевской премии по экономике
Они отмечены за макроэкономический анализ инноваций и изменения климата, — сказал представитель Нобелевского комитета Пер Стромберг.
Премия по экономике закрывает Нобелевскую неделю. Торжественная церемония вручения премий пройдет в Стокгольме 10 декабря.
Комментарии3
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zemljanka 08 октября 2018 | 16:09
Поздравления победителям.
Амосу Озу - премию по литературе - не вручили в 2018 году.
ed10075 08 октября 2018 | 16:24
Увы, но анализы, которые производим мы, достаточны только для медицинских лаборатории проверки кала на глисты.
До Нобелевской премии мы далеки, как Рогозин от освоения планеты Марс.
ruthenocene 08 октября 2018 | 16:37
И ведь тысячу раз говорили, что нет Нобелевской премии по экономике, а есть Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля - а всем журналистам пофиг...