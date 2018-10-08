Чеченскому правозащитнику Оюбу Титиеву присудили премию Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела
Глава грозненского «Мемориала» уже девять месяцев находится под стражей в Чечне.
Оюба Титиева награждают за его вклад в дело защиты прав человека, отметили в ПАСЕ. Премия имени Вацлава Гавела также является признанием той работы, которую вместе с Титиевым делают его коллеги по «Мемориалу», отметила председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье. Поскольку сам правозащитник не мог приехать на церемонию в Страсбург, награду получал председатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Он зачитал обращение своего коллеги, в котором Титиев призвал продолжить работу по защите прав человека. Глава грозненского «Мемориала» был задержан силовиками в Чечне в начале этого года. В полиции утверждали, что обнаружили в его машине наркотики. Сам он обвинения отвергал. Титиев и его соратники уверены, что это дело напрямую связано с его правозащитной деятельностью. Сейчас процесс над руководителем грозненского «Мемориала» идет в Шалинском суде Чечни.
Правозащитную премию имени Вацлава Гавела Совет Европы вручает с 2013 года.
Комментарии6
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zemljanka 08 октября 2018 | 16:05
Спасибо Совету.
Свободу Оюбу. Титиеву.
sokal123 08 октября 2018 | 16:07
zemljanka: Бедный Оюб Титиев , награды не помогут вырваться из лап бандита. Европе сильнее давить надо .
kuxxxku 08 октября 2018 | 16:22
sokal123: Оюбу Титиеву присудили Тити... Сенцову насыпали Сена...Верзилову открутили Верзилку...
kochar 08 октября 2018 | 16:06
Глава грозненского «Мемориала» уже девять месяцев находится под стражей в Чечне.
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Чеченскому правозащитнику Оюбу Титиеву присудили премию Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела
Нонсенс.
ukov 08 октября 2018 | 16:26
kochar:
Нонсенс...
скорее проституция.
//В 1999 году газета Ле Монд опубликовала слова Гавела в поддержку вторжения сил НАТО в Югославию:
Я думаю, что во вторжении НАТО в Косово имеется элемент, в котором никто не может сомневаться: воздушные атаки, бомбы не вызваны материальной заинтересованностью. Их характер — исключительно гуманитарный: главную роль играют принципы, права человека, которые имеют приоритет даже над государственным суверенитетом. Это делает вторжение в Федерацию Югославия законным даже без мандата ООН. //(с)
chapter_2 08 октября 2018 | 16:32
В Европе и ПАСЕ доминируют либералы. Потому она и благоденствует.
В Госдуме и Совфеде РФ нет ни одного либерала.
Свободу Оюбу Титиеву!