Чеченскому правозащитнику Оюбу Титиеву присудили премию Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела

Глава грозненского «Мемориала» уже девять месяцев находится под стражей в Чечне.

Оюба Титиева награждают за его вклад в дело защиты прав человека, отметили в ПАСЕ. Премия имени Вацлава Гавела также является признанием той работы, которую вместе с Титиевым делают его коллеги по «Мемориалу», отметила председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье. Поскольку сам правозащитник не мог приехать на церемонию в Страсбург, награду получал председатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Он зачитал обращение своего коллеги, в котором Титиев призвал продолжить работу по защите прав человека. Глава грозненского «Мемориала» был задержан силовиками в Чечне в начале этого года. В полиции утверждали, что обнаружили в его машине наркотики. Сам он обвинения отвергал. Титиев и его соратники уверены, что это дело напрямую связано с его правозащитной деятельностью. Сейчас процесс над руководителем грозненского «Мемориала» идет в Шалинском суде Чечни.

Правозащитную премию имени Вацлава Гавела Совет Европы вручает с 2013 года.