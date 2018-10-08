Российское государственное телевидение игнорирует события в Ингушетии
С момента начала массовых народных выступлений в этой северокавказской республике, центральные федеральные каналы не сообщали о них ни разу. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы Медиалогия, поступившие в распоряжение «Эха Москвы». С 4 октября в Магасе проходит акция протеста против соглашения об установлении границ между Чечней и Ингушетии.
Комментарии22
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tv_victim 08 октября 2018 | 16:04
Страус-стайл.... Голова в песок - проблем нет.
dorin1987 08 октября 2018 | 16:07
tv_victim: Это совок-стайл, царьку РфФ кажется, что если это работало тогда, то и сейчас прокатит. Оно же понятия не имеет об интернете...
astet 08 октября 2018 | 16:25
dorin1987: их игнорируют также
и мужественный дуэлянт Золотов,
и незаменимый Колокольцев,
и бандитские сборища казаков!
Да и обописавшийся Путин тоже!
djuga 08 октября 2018 | 16:25
tv_victim: Страус-стайл...
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Это не о победах рапортовать и не о Скрипалях трепаться. Зато Украина по всем каналам. Оно и верно - чужую беду руками разведу...
Не помню когда в последний раз смотрел Первый, "Россию" и НТВ - как ни включишь, там эти полит- и ток-шоу: соловьевы-киселевы-шейнины-норкины и прочие из этого же набора...
Но меня удивляет и молчание парламента с Советом федерации! Они-то почему молчат?
Сделали из Центрального ТВ помойку какую-то.
sborisych 08 октября 2018 | 17:02
djuga:
Но меня удивляет и молчание парламента с Советом федерации! Они-то почему молчат?
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Странный вы какой-то.. Быдто не знаете, что там вопросов лишних(вредных) не задают, голосуют так, как надо, а возмущаются по отмашке.
arye_11 08 октября 2018 | 16:05
Давняя старорусская традиция - не то проблема. что действительно проблема. а проблема то. о чем начали говорить.
Посему - запретить упоминать и проблема исчезнет сама по себе.
Ну. ну...
На этом сломали свои шеи Империя и Союз, по этому же пути пошла и Федерация
sborisych 08 октября 2018 | 17:04
arye_11:
Видимо таки обреченно понимают, что ни от тлена, ни от распада не уйти..
captaingeorge 08 октября 2018 | 16:09
Событие весьма неприятное, так зачем же разжигать? Ну как граждане Московской и Тульской губерний начнут пересматривать границы
stalk25 08 октября 2018 | 16:12
Они свято блюдут духовные скрепы. Нечего им рассказывать.
wokal 08 октября 2018 | 16:12
У нас все телевидение под путиным ходит и на них работают те кто давно забыли что такое независимый журналист
prosto_tak 08 октября 2018 | 16:13
Ну, о чем тут говорить? Свободные средства массовой информации. Хотят - говорят о том, чего нет, не хотят - не говорят о том, что есть. Свобода, понимаешь...
ft18 08 октября 2018 | 16:17
Ростелевидение прямо как "Дойче Вохеншау" марта 1945-го.
bravethinker 08 октября 2018 | 16:18
А зачем ???? Нам же очень нужно знать как там в Сирии, на Украине и прочих Гондурасах но только вот про Россию мы совсем ничего как они думают знать не хотим и не должны !!!
bravethinker 08 октября 2018 | 16:21
Забыл вставить что это политика гр...й партии которая лично у меня отняла право на заслуженную пенсию...
mosser 08 октября 2018 | 16:22
Соловьино-киселевские иудушки, кто ж их смотрит.
ed10075 08 октября 2018 | 16:26
Учитывая, что телевидение у нас государственное, то уместно говорить, что центральная власть умалчивает о событиях в Ингушетии. Клептократы понимают, что количество пара по крышкой приближается к критическому, и по этой причине всячески умалчивают о протестных движениях, количество которых растет каждый день.
mamiluk 08 октября 2018 | 16:33
По думке режима-есть сообщения по зомбоканалам-значит и "новость есть"...а нет сообщений---значит нет...(даже если кто-то сообщает)"правда" должна быть в одном месте...остальные правды-"не правильные"..."ОНИ" даже не подозревают,что стали "метафизиками" и уже живут в средние века....для их тупого мозга -это даже как комплимент...
gregor 08 октября 2018 | 16:33
Российское государственное телевидение игнорирует события в Ингушетии
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Тьфу на вас ... решило Российское государственное телевидение.
Когда Кадыров разрешит ,тогда и будут освещать .
stoik68 08 октября 2018 | 16:34
Совок 2.0
И последствия будут соответствующие.
len56 08 октября 2018 | 16:36
Русское ТВ-это агрессивно-трусливая шавка.
Русское ТВ-это скрепа для Мухосранска,где ГБшные бандиты играют в патриотов,а народ трусливо молчит...Это такая вековая "духовность".
Ингушам-респект и уважение!
sborisych 08 октября 2018 | 16:58
Это обычное поведение привластных "информационно"- пропагандонных прошмандовок.
timber_head 08 октября 2018 | 17:08
"С момента начала массовых народных выступлений в этой северокавказской республике, центральные федеральные каналы не сообщали о них ни разу."
Это что, кого-то удивляет? У нас ведь пресса не просто свободная, она "суверенно-свободная". Свободна говорит только то, что прикажет Суверен.