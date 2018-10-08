Сегодня в МИД России был вызван посол Нидерландов
Это связано с прозвучавшими на прошлой неделе обвинениями в адрес России кибератаках на крупнейшие международные структуры. Власти Голландии не предоставили пока никаких фактов, — утверждает глава МИДа Сергей Лавров.
По его словам, поездка российских специалистов в Нидерланды была совершенно рутинной.
Заявления о кибератаках со стороны России на крупнейшие международные организации не могут быть основанием для отставок в министерстве обороны России, — так сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не увидели никакой развернутой аргументации и доказательств. При этом, — подчеркнул он, — в Москве готовы рассматривать все, что поступает по официальным каналам, а не через СМИ. В конце минувшей недели представители трех стран – США, Великобритании и Нидерландов, — заявили о причастности сотрудников российского ГРУ к организации кибератак на Организацию по запрещению химоружия, ВАДА, ряд других структур.
Комментарии10
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michael_c 08 октября 2018 | 16:04
Запад избрал хорошую тактику . Дают минимум информации , после чего российские власти сами обливаются дерьмом ...
kottigr1 08 октября 2018 | 16:07
michael_c: Наверняка наших парней-диверсантов подставил в Нидерландах Израиль, как ИЛ-20.. ! .. Если не он, то кто ?
merelymy 08 октября 2018 | 16:25
Первый посол?
С чесночком.
wuwer 08 октября 2018 | 16:06
Так вроде для сотрудников силовых структур запрещены частные поездки за рубеж?
Только если по служебной необходимости.....
Это же какая-такая рутинная поездка?
kuxxxku 08 октября 2018 | 16:10
wuwer: Посол Голландии был обнюхан со всех сторон представительной российской делегацией...походу они всё таки курят...
borisgroys 08 октября 2018 | 16:07
Эх, рутина, рутина ... Рутинная коррупция, рутинный полит убийства, рутинная "гибридка" в Украине, "рутинная непойми что" в Сирии (где "нас" нет), рутинные расправы с неугодными по всему миру, рутинные гадости в цивилизованном мире ...
Такая вот рутинная страна - россия. Горжусь, мля!
banyi4 08 октября 2018 | 16:08
Лавров, как дитё малое! Неужели не понял, что тактика запада уже принята? Просто посылать их на хер, и всё. )
arye_11 08 октября 2018 | 16:18
banyi4:
Просто посылать их на хер, и всё.
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"Не все, что дозволено быку, дозволено Юпитеру"
(вроде бы древнеримская пословица).
Ты то, голожопый, можешь "посылать их нахер" со своего проперженного кресла хоть по десять раз на день.
У Лаврова такой привилегии нет.
Дитёнок так на постоянке, счета, недвижимость, запасные аэродромы...
Брови то можно грозно хмурить, но показно, а на самом деле приходится соблюдать приличия.
mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 16:09
Если такие поездки российских "специалистов" с целью кибератак стали "рутинными", то почему они провалились?
Ведь от поездки к поездке их шпионское мастерство должно расти.
И зачем кремлежулики лживым ртом пескоструя требуют каких-то доказательств и аргументации?
Они же сами всё прекрасно знают.
vbsvob 08 октября 2018 | 17:07
Это надо понимать, что в командировки на Запад отправляют одних шпионов и диверсантов.