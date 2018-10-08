Совет Европы присудил премию имени Вацлава Гавела главе чеченского «Мемориала» Титиеву
Глава филиала правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Оюб Титиев удостоен премии Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела за работу в области защиты прав человека. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Совета «Мемориал» Александр Черкасов.
«Это весьма почетная награда. Титиев — один из важнейших людей в работе по защите прав человека в Чечне. Эта премия говорит о признании его заслуг», — сказал он.
С точки зрения А.Черкасова, данное событие привлечет общественное внимание к тому, что сейчас происходит с правозащитником.
В настоящее время Титиев находится под стражей. Он обвиняется в хранении наркотиков в особо крупном размере. В «Мемориале» считают, что Титиева преследуют из-за работы организации в Чечне, в частности из-за расследования массовых исчезновений людей в республике с конца 2016 года.
Комментарии2
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sasass 08 октября 2018 | 15:57
Теперь сможет дом построить вместо сожженного властью ...
venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 16:04
Тите Евы присудили премию Гавела, а что присудят 3,14Zде Евы, наверное Нобелевскую?