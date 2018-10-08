Еврокомиссия ожидает срочного и тщательного расследования убийства болгарской журналистки Виктории Мариновой

В специальном сообщении говорится, что журналисты повсюду должны находиться в безопасности, поскольку важен их вклад в демократию. Маринова вела расследование о хищениях средств из фондов ЕС. Тело журналистки было обнаружено 7 октября в одном из парков. По версии следствия, она скончалась от ударов по голове и удушения.