Еврокомиссия ожидает срочного и тщательного расследования убийства болгарской журналистки Виктории Мариновой
В специальном сообщении говорится, что журналисты повсюду должны находиться в безопасности, поскольку важен их вклад в демократию. Маринова вела расследование о хищениях средств из фондов ЕС. Тело журналистки было обнаружено 7 октября в одном из парков. По версии следствия, она скончалась от ударов по голове и удушения.
Комментарии5
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disdai 08 октября 2018 | 15:34
Проникновенье наше по планете особенно заметно там, вдалеке...
minerr 08 октября 2018 | 15:43
disdai: А че там расследовать - понятно, что дело рук Чепиги. Почерк явно его, хайли лайкли.
pit_heap 08 октября 2018 | 15:44
disdai: Маринова вела расследование о хищениях средств из фондов ЕС.
Оказывается в благополучных ЕС есть хищения. Кто бы мог подумать.
julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 15:35
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