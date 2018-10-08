Один из пострадавших массовой драки в омской колонии находится в реанимации

Состояние еще четверых более стабильное, — сообщила ТАСС местный омбудсмен Ирина Касьянова. Драка между двумя группами заключенных произошла в субботу. Тогда сообщалось о 20 пострадавших. Возбудили уголовное дело за дезорганизацию деятельности учреждения. В колонии ввели режим чрезвычайной ситуации. В данном исправительном учреждении отбывают наказание более полутора тысяч заключенных, большинство из них осуждены за тяжкие преступления.

Конфликт в шестой исправительной колонии шел буквально несколько часов, — сказал эфире «Эха Москвы» журналист портала «Эн-Гэ-Эс Омск». У виновников происшествия не получилось организовать мятеж, — отметил Александр Зубов.

Он отметил, что сегодня изменений в колонии не заметил. На недавние события намекаю только дополнительные посты полицейских рядом с колонией, — добавил журналист.