Российское государственное телевидение игнорирует события в Ингушетии

С момента начала массовых народных выступлений в этой северокавказской республике, центральные федеральные каналы не сообщали о них ни разу. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы Медиалогия, поступившие в распоряжение «Эха Москвы». С 4 октября в Магасе проходит акция протеста против соглашения об установлении границ между Чечней и Ингушетии.