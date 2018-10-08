Российское государственное телевидение игнорирует события в Ингушетии
С момента начала массовых народных выступлений в этой северокавказской республике, центральные федеральные каналы не сообщали о них ни разу. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы Медиалогия, поступившие в распоряжение «Эха Москвы». С 4 октября в Магасе проходит акция протеста против соглашения об установлении границ между Чечней и Ингушетии.
Комментарии11
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fikus74 08 октября 2018 | 15:32
Российское государственное телевидение , что это за зверь?
danko1 08 октября 2018 | 15:34
fikus74: Это ЦТ, которое только события в Украине, Сирии интересуют, да еще враньё президента и прочих, оправдывающих собственные преступления.
События в России на ЦТ во 2-ой сотне по показам находятся.
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gordy 08 октября 2018 | 15:39
Не там ли заканчивается Россия, где начинается Ингушетия?
jjuddgge_ddrredd 08 октября 2018 | 15:43
Я уже писал на эту тему.
Хоть Меня и ненавидит местная демшиза и майданутые бандерлоги из-за Моих актуальных и объективных комментов, но сейчас эта ботва может не напрягаться)))
В чём абсолютно прав пкойный Немцов - нужно построить было стену между Россией и Чечнёй. Вроде той, которую пытается сейчас построить Трам между Мексикой и США.
На Северном кавказе все нанавидят всех. Чеченцы - ингушей, кабарда - балкарцев.
И вообще, на всём Кавказе так.
Грузины ненавидят осетин, и это взаимно.
Аналогично, армяне - азербайджанцев.
Руссия в этом гадюшнике - лишняя.
Пусть сами разбираются. Лично Я бы от всего Северного Кавказа отгородился бы стеной. Мне ни Кабардино-Балкария, ни Осетия - НЕ НУЖНЫ. Пусть будут самостоятельными государствами и сами разбираются в своих проблемах..
minerr 08 октября 2018 | 15:41
Зато российское государственное радио (Эхо Москвы газпромовское, а значит государственное) уделяет Ингушетии сверхповышенное внимание. А в итоге все получается сбалансированным.
luger_max_otto 08 октября 2018 | 15:34
А это то, что доступно тем, кто не умеет пользоваться интернетом- или не хочет. Там такая Россия, что в неё прямо хочется немедленно эмигрировать из той, которая вокруг...
vasya_von_smetankin 08 октября 2018 | 15:36
"В Багдаде всё спокойно".
А теперь о погоде.
kochar 08 октября 2018 | 15:38
Не спросив жителей устроили делёж по понятиям.
А теперь сполна нахлебаются.
Евкуров уж точно уйдёт на пенсию,вопрос времени.
Лучше сейчас пусть по хорошему уйдёт.
tag188 08 октября 2018 | 15:39
Ладно телевидение, президента по этому поводу тоже, не слышно и не видно. Хотя решением таких конфликтов между регионами должен заниматься именно он. И что-то не в первый раз он пропадает из виду, когда возникают сложные проблемы.
"Патриоты", объясните, в чем дело?
krs_sk 08 октября 2018 | 15:40
Давайте лучше поговорим про "фашистов" на Украине и про то, что доллар скоро рухнет )