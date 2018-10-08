Американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер стали лауреатами Нобелевской премии по экономике

Имена победителей названы сегодня в Стокгольме.

Как сообщается в Twitter Нобелевского комитета, награда присуждена за работы в области глобального долгосрочного макроэкономического анализа. В частности сотрудник Йельского университета Нордахус стал первым человеком, который подготовил модель, описывающую глобальное взаимодействие между экономикой и климатическими изменениями. Например, влияние налогов на выбросы углерода. Ромер, который сейчас работает в Нью-йоркской школе бизнеса, объяснил, как на экономический рост влияют инновации.

Премия по экономике, в отличие от пяти других нобелевских наград, не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Ее учредил Банк Швеции в 1968-м по случаю своего 30-летия.

В прошлом году лауреатом в этой области тоже стал американец. Ричард Талер был отмечен «за вклад в изучение поведенческой экономики».

Премия по экономике закрывает Нобелевскую неделю. Торжественная церемония вручения наград традиционно пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.