Американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер стали лауреатами Нобелевской премии по экономике
Имена победителей названы сегодня в Стокгольме.
Как сообщается в Twitter Нобелевского комитета, награда присуждена за работы в области глобального долгосрочного макроэкономического анализа. В частности сотрудник Йельского университета Нордахус стал первым человеком, который подготовил модель, описывающую глобальное взаимодействие между экономикой и климатическими изменениями. Например, влияние налогов на выбросы углерода. Ромер, который сейчас работает в Нью-йоркской школе бизнеса, объяснил, как на экономический рост влияют инновации.
Премия по экономике, в отличие от пяти других нобелевских наград, не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Ее учредил Банк Швеции в 1968-м по случаю своего 30-летия.
В прошлом году лауреатом в этой области тоже стал американец. Ричард Талер был отмечен «за вклад в изучение поведенческой экономики».
Премия по экономике закрывает Нобелевскую неделю. Торжественная церемония вручения наград традиционно пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.
Комментарии3
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jjuddgge_ddrredd 08 октября 2018 | 15:10
Ха-ха-ха. Помните, кому в прошлом году Президент Трамп вручил Главный Приз в номинации Fake News? Вручение было в твиттере. Забыли?
Напоминаю.
Главный приз получила Fake News CNN, чей экономический советник, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, сказал (2016 год), что в случае избрания Трампа - будет обрушение экономики США, а фондовые рынки рухнут.
И?
Рост ВВП бьёт все рекорды, самая низкая безработица за ВСЮ ИСТОРИЮ США, индексы Доу Джонс и НАСДАК побили все мыслимые рекорды.
Нобелевские премии Мира и по экономике уже давно стали фейком, тусовка либерастов (libtards), лефтисты просто награждают друг дружку, не более.
jjuddgge_ddrredd 08 октября 2018 | 15:12
Редакция, лучше скажите, где блоги Карины Орловой?
Все соскучились по её текстам, где она предсказывает импичмент Трампу, называет судью Кавано насильником и т.д...
Ведь, как утверждают медики, 5 мин. смеха продлевают жизнь человека на 1 час!
julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 15:37
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