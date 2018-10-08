Власти США заморозили американские активы Олега Дерипаски
В частности, его дома в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом пишет газета Нью-Йорк таймс, ссылаясь на представителей Минфина. По их данным, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых операций, которые проводятся из Европы, чтобы они не оказались под санкциями.
Комментарии12
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johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 15:08
... лишь бы сам дерипаска к своим активам НЕ примёрз ;-))))
arabtom 08 октября 2018 | 15:23
Вот правда, эти амеры - пидоры. Они там заморозили активы гребанного Дерипаски, а оплачивать нам придется.
opiatnovyi63 08 октября 2018 | 15:29
arabtom: Ну это же прекрасно для воровской власти РФ! Ведь это она все время повторяет ,что санкции это благое дело для России!
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rom8883 08 октября 2018 | 15:10
"Заморозили" это как? На двери замок повесили?
johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 15:12
rom8883: запрет ЛЮБОГО использования ....
michael_c 08 октября 2018 | 15:16
rom8883 : "Заморозили" это как?"
Взяли за ж_пу ледяной рукой правосудия ...
democ 08 октября 2018 | 15:16
И зеркальный ответ с американскими олигархами не получится. Ну не покупают особняки американские миллиардеры в России.
michael_c 08 октября 2018 | 15:19
democ: Зато можно наказать Воронеж , который всегда под рукой ...
johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 15:22
michael_c: даааааа ужжжжж - это наша власть ХОРОШО делать умеет ....
plank1957 08 октября 2018 | 15:31
Не повезло Дерипаске. Ему плотно сели на хвост. Его пример - другим наука.
hiryrg 08 октября 2018 | 15:42
Так ему и надо!