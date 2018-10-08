Власти США заморозили американские активы Олега Дерипаски

В частности, его дома в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом пишет газета Нью-Йорк таймс, ссылаясь на представителей Минфина. По их данным, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых операций, которые проводятся из Европы, чтобы они не оказались под санкциями.