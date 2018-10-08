Сегодня в МИД России был вызван посол Нидерландов

Это связано с прозвучавшими на прошлой неделе обвинениями в адрес России кибератаках на крупнейшие международные структуры. Власти Голландии не предоставили пока никаких фактов, — утверждает глава МИДа Сергей Лавров.

По его словам, поездка российских специалистов в Нидерланды была совершенно рутинной.