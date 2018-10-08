Сегодня в МИД России был вызван посол Нидерландов
Это связано с прозвучавшими на прошлой неделе обвинениями в адрес России кибератаках на крупнейшие международные структуры. Власти Голландии не предоставили пока никаких фактов, — утверждает глава МИДа Сергей Лавров.
По его словам, поездка российских специалистов в Нидерланды была совершенно рутинной.
Комментарии8
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johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 15:04
надеюсь маша ему ВСЁ сказала ... ;-))))
post_v 08 октября 2018 | 15:09
johnbmw:
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да нет, МИД интересует, на чем наши разведчики прокалываются
-Вы советский шпион?
-Как вы догадались??? Я чай в чашке заказал, ложку из чашки вынул…
-А глаз-то, все равно прищуриваете!)))
opiatnovyi63 08 октября 2018 | 15:32
post_v: Российские специалисты? Из ГРУ ?
julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 15:37
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maestro_air 08 октября 2018 | 15:14
Судя по размаху...террор для них давно рутина...
askol2016 08 октября 2018 | 15:16
Причем здесь нидерландский посол? Он ведь этими хакерами не командует. Кто отдавал приказ хакать, того и вызывайте в мид
plank1957 08 октября 2018 | 15:23
Подозреваю, что задержанные сдали всех с потрохами. Иначе зачем бы устраивать истерику?
sergo_25_26 08 октября 2018 | 15:26
Маша просто разучила новый голандский танец. Ну и сыра попросили принести. Вот и позвали к чаю англицкому.