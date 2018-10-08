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Эксклюзив Эха 15:00, 08 октября 2018

Песков: Ситуация вокруг границы Чечни и Ингушетии должна оставаться в конституционном поле

Ситуация вокруг границы Чечни и Ингушетии должна оставаться в конституционном поле, — об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не смог ответить на вопрос, на чьей стороне находится Кремль. Он лишь подчеркнул, что этот вопрос самих регионов. Уже несколько дней в Магасе проходит акция протеста против соглашения, подписанного главами Чечни и Ингушетии. Сегодня протестующие перешли на новое место проведения митинга, которое согласовано с властями.

В Ингушетии возмущены договором о границах с Чечней в основном из-за объектов культурного наследия на переданных землях, — сказала в эфире «Эха Москвы» журналист «Би-би-си». Тем не менее, отмечают и возможную экономический аспект, — отметила Елизавета Фохт.

Она также отметила, что договор не привел к ухудшению отношений с Чечней. К соседям в Ингушетии относятся тепло, как к родственникам, — отметила журналист «Би-Би-Си».

Комментарии

16

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goshan31 08 октября 2018 | 15:05

Уже перестаньте мучить пискова этими дурацкими вопросами, тем более , что знает он всё меньше и меньше..

luger_max_otto 08 октября 2018 | 15:18

Вообще- то ссылки на российскую Конституцию от путинской обслуги выглядят довольно дико. Может, Песков легендирует себе невменяемость?

danko1 08 октября 2018 | 15:26

luger_max_otto: Конституционное поле давно выжжено начальником Пескова.
Они сами и прочие члены правящей ОПГ давно вне Конституции находятся и по закону в соответствии с Конституцией и УК должны бы были за свои преступления ответить.
Но при уничтоженной независимости всех ветвей власти они безнаказанны.

julya_tsikina_20 08 октября 2018 | 15:38

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gordy 08 октября 2018 | 15:42

"Песков: Ситуация вокруг границы Чечни и Ингушетии должна оставаться в конституционном поле"


В оцеплении Росгвардии?

merelymy 08 октября 2018 | 15:42

Яндекс, новости:
А Песков-то рассказал о просмотре Путиным боя Нурмагомедова и Макгрегора‍.
..................
А вот наша кошка смотреть отказалась, и как это теперь понимать?
Ой что будет, что будет.

kottigr1 08 октября 2018 | 15:34

luger_max_otto: "конституционное поле...", где путинская братва пинает Законы как футбольный мячик..

vasya_von_smetankin 08 октября 2018 | 15:09

Каждому Рамзану - по собственному Крыму!

inga_92_1 08 октября 2018 | 15:15

Он не смог ответить на вопрос, на чьей стороне находится Кремль
Т.е. ээ не знает, на чьей стороне Аллах...

democ 08 октября 2018 | 15:19

Песков даже про конституцию вспомнил. Красиво так сказал - "конституционное поле...". Для кого поле, а для кого - могила.

piterrr 08 октября 2018 | 15:20

Это уж не в том ли поле, холуйский выродок навка, в котором твой хозяин окурок уже 19 лет грабит и убивает граждан РФ?!.. За 19 лет своего зависания в Кремле этот убийца сократил население РФ аж на целых 10 млн.!

dunai10 08 октября 2018 | 15:38

piterrr: За 19 лет своего зависания в Кремле этот убийца сократил население РФ аж на целых 10 млн.!
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Численность населения России
2000г. - 146 890 128 чел.
2018г. - 146 880 432 чел.
Википедия.

kottigr1 08 октября 2018 | 15:44

dunai10: А если вычесть из этого количества взятых в плен 2 500 000 крымчан с оккупированного Путиным Крыма ? .. и 15 000 000 азиатов, вернувшихся в "родную гавань", кому Путин щедро раздал российские паспорта ?

sergo_25_26 08 октября 2018 | 15:32

Конституция предполагает несколько правовых полей. На усмотрение солнцеликого. А в раше конституция всегда на стороне более сильного.

kochar 08 октября 2018 | 15:41

С этим конституционным полем манипулируют как хотят.
Ежедневно нарушают и ничего.
А как прижмут-то сразу за закон цепляются.
"На то он и Хамелеон, чтобы менять имидж не вылезая из кожи." (В.Котиков)

danmestari 08 октября 2018 | 15:41

Капитан очевидность, бл.дь! А какая ситуация не должна оставаться в конституционном поле, а? ИМХО, нет таких ситуаций. Вот если родился дебилом, то лучше бы молчал.

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