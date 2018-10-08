"Песков: Ситуация вокруг границы Чечни и Ингушетии должна оставаться в конституционном поле"

Ситуация вокруг границы Чечни и Ингушетии должна оставаться в конституционном поле, — об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не смог ответить на вопрос, на чьей стороне находится Кремль. Он лишь подчеркнул, что этот вопрос самих регионов. Уже несколько дней в Магасе проходит акция протеста против соглашения, подписанного главами Чечни и Ингушетии. Сегодня протестующие перешли на новое место проведения митинга, которое согласовано с властями.

В Ингушетии возмущены договором о границах с Чечней в основном из-за объектов культурного наследия на переданных землях, — сказала в эфире «Эха Москвы» журналист «Би-би-си». Тем не менее, отмечают и возможную экономический аспект, — отметила Елизавета Фохт.

Она также отметила, что договор не привел к ухудшению отношений с Чечней. К соседям в Ингушетии относятся тепло, как к родственникам, — отметила журналист «Би-Би-Си».