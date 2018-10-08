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14:32, 08 октября 2018

Американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромеро стали лауреатами Нобелевской премии по экономике

Они отмечены за «интеграцию климатических изменений и технологических инноваций в макроэкономические исследования». Премия по экономике закрывает Нобелевскую неделю. Торжественная церемония вручения премий пройдет в Стокгольме 10 декабря.

Комментарии

10

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jjuddgge_ddrredd 08 октября 2018 | 14:37

Ха-ха-ха. Помните, кому в прошлом году Президент Трамп вручил Главный Приз в номинации Fake News? Вручение было в твиттере. Забыли?
Напоминаю.
Главный приз получила Fake News CNN, чей экономический советник, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, сказал (2016 год), что в случае избрания Трампа - будет обрушение экономики США, а фондовые рынки рухнут.
И?
Рост ВВП бьёт все рекорды, самая низкая безработица за ВСЮ ИСТОРИЮ США, индексы Доу Джонс и НАСДАК побили все мыслимые рекорды.
Нобелевские премии Мира и по экономике уже давно стали фейком, тусовка либерастов (libtards), лефтисты просто награждают друг дружку, не более......

polsan 08 октября 2018 | 14:37

Жаль, что никто из россиян, живущих в РФ после Жереса Иванова за фундаментальные исследования, не получал уже Нобелевскую премию! Откровенно жаль! Фундаментальная наука - двигатель прогресса!

jjuddgge_ddrredd 08 октября 2018 | 14:45

polsan: ??
Придурок, получал Виталий Лазаревич Гинзбург, завкафедрой Физтеха, за былые работы, ПОСЛЕ Алфёрова.
Несколько лет назад получили ВЫПУСКНИКИ МФТИ, молодые Гейм и Новосёлов, Нобелевку по физике тоже, за работы по графеной тематике, часть уникальных работ была сделана в г. Черноголовка.
Вы хоть бы мат. часть немного учили, а не просто пукали в лужи...хе-хе.

polsan 08 октября 2018 | 14:55

jjuddgge_ddrredd: Придурок, ты знаешь что пишешь?«Нобеля» получили русские физики
Подданные Нидерландов Андрей Гейм и Великобритании Константин Новоселов, у которого есть и российское гражданство, стали лауреатами Нобелевской премии...
Если формально, то сам факт, что Константин Новоселов имеет российское гражданство (пусть и пополам с британским подданством) означает, что в 2010 году список отечественных лауреатов Нобелевской премии пополнился. А вот руководитель и коллега Новоселова, Андрей Гейм, будучи гражданином Нидерландов, с формальной точки зрения не входит в этот список. Однако для того, чтобы понять, может ли Россия гордиться этой премией, стоит разобраться, что Россия сделала для того, чтобы Гейм и Новоселов получили Нобелевскую премию, и насколько Гейм и Новоселов сами ощущают себя россиянами.
Опять-таки с формальной точки зрения лауреаты физического «Нобеля-2010» получили образование и начали работать в науке именно у себя на родине.

Но этим вклад России в успех ученых и заканчивается.
Разбор деятельности «изобретателя» Виктора Петрика
Графен они получили уже в Манчестере, где и работают до сих пор. Оставшись в России, Гейм и Новоселов не смогли бы добиться таких же выдающихся результатов, и это признает, например, другой отечественный нобелевский лауреат Жорес Алферов. «Увы, российскими учеными их назвать нельзя, поскольку они живут и работают в Великобритании», — сказал он. А вот заявление вице-президента РАН Геннадия Месяца о том, что «русский гений может пробиться даже в Манчестере», вызвало лишь усмешку у представителей околонаучной среды и пользователей интернета. Всем понятно, что слово «даже» здесь совершенно неуместно, и оно было бы применимо в том случае, если бы Гейм и Новоселов получили Нобелевскую премию, работая в России. Вот только здесь слово «графен» до вчерашнего дня чаще ассоциировалось не с фамилиями Гейм и Новоселов, а с фамилией лжеизобретателя Петрика и его «фокусами» перед академиками.

jjuddgge_ddrredd 08 октября 2018 | 15:00

polsan: Ты - пустоголовый имбецил, т.е. обычный демшизоид. Своих мыслей у тебя нет - ибо у тебя голова пустая, т.к гены слабоумия тебе подарили твои пап-мам.
Ты лишь можешь копировать чужие тексты, не понимая их. Кста, этот текст не противоречит тому, что Я написал.
И запомни, недоумок - не "Жерес Иванов", как ты написал, а ЖОрес Иванович Алфёров.
Обтекай, глиста ты интернетная)))

polsan 08 октября 2018 | 15:00

polsan: Жерес Иванович Алфёроф меня простит! ))

jjuddgge_ddrredd 08 октября 2018 | 15:05

polsan: Насекомое, не ЖереС, а - Жорес, не Алфёроф - а АлфёроВ.
Вообще-то надо какие-то тесты при регистрации на сайте делать, что бы не замусоривали комменты откровенные дебилы, вроде тебя...хе-хе.

don_ballon 08 октября 2018 | 14:41

Подумаешь... Нурмухаммедов избил бы их до состояния отбивной "по-золотовски" за пол минуты.

ly4_sveta 08 октября 2018 | 14:41

Три ха-ха! Удивили! А у нас победа по
мордобою! Путин любитель не ума, а силы.
А за ним и все стадо задирается и бодается.

ed10075 08 октября 2018 | 14:47

А наши руководителя сильны своими, отечественными "технологиями", в основном по присвоению бюджетных денег и выводу их в офшоры. Ралдугин не даст соврать!

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