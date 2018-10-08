Сегодня в Махачкале будут чествовать бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова
Вечером у него запланирована встреча с болельщиками на стадионе «Анжи-Арена». Накануне Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе, защитив титул чемпиона в легком весе. После поединка произошла драка, в которой приняли участие представители обеих команд бойцов, в том числе сам Нурмагомедов. Началось расследование инцидента.
Комментарии10
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drillerthriller 08 октября 2018 | 14:44
Будут гонять на пиленых приорах и пулять из калашей в небо.
ly4_sveta 08 октября 2018 | 14:44
Путин уже прилетел для чествования и
и фоток с обнимашками и поздравлялками?
idshoohov 08 октября 2018 | 14:45
На сколько дней приехал?
norgemann 08 октября 2018 | 14:49
Поведине Хабиба и его комнды опозорило всю Россию. Отмазка типа "ирладцы оскорбляли моего папу" не катит поскльку dirty-talk это часть шоу в ММА. Хабиб будучи уже много лет бойцом ММА не мог этого не знать.
polikarpich 08 октября 2018 | 15:12
norgemann: Ну он же такой непосредственный! Дитя природы. :-)
noxepy_88 08 октября 2018 | 15:21
norgemann: Думаю, что он знал и понимал это очень хорошо. Возможно, поэтому так и среагировал.
belovnikita 08 октября 2018 | 14:57
Страшно стало сесть в тюрьму США, вот и на вольер приехало - не рашку. Отсидится, и снова обратно сдристнет
shai13 08 октября 2018 | 14:57
Интересно до какого возраста эти ребята доживают?
dominator13 08 октября 2018 | 15:06
Овечку-девственницу ему подарят!
А 66летний старик депутатом госдуры сделает.
Будут с олигофреном Валуевым законы для русских придумывать!
yazva_sibirskaya 08 октября 2018 | 15:14
Смешные какие. Он давно там не живет. Он вообще давно не живет в РФ. Он уехал в США.