Сегодня в Махачкале будут чествовать бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова

Вечером у него запланирована встреча с болельщиками на стадионе «Анжи-Арена». Накануне Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе, защитив титул чемпиона в легком весе. После поединка произошла драка, в которой приняли участие представители обеих команд бойцов, в том числе сам Нурмагомедов. Началось расследование инцидента.