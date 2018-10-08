Суд продлил арест начальнику пожарного караула, которого обвиняют в халатности по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Кемеровский областной суд продлил арест начальнику пожарного караула, которого обвиняют в халатности по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Сергей Генин будет находиться под стражей до 25 декабря. Меру пресечения ему оставляют без изменений, несмотря на общественную поддержку. Петиция с требованием освободить Генина собрала почти 56 тысяч подписей. Всего по делу о пожаре в «Зимней вишне» проходят 12 человек.
Комментарии2
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sadda 08 октября 2018 | 15:03
Мда, не везет нашим высоким начальникам на исполнителей......все какие-то плохие попадаются.
bizon_007 08 октября 2018 | 15:08
в том что в огне погибли дети, в этом конкретном случае виноваты эти конкретно горе-поэжарники, которые должны были спасать, но ничего для этого не сделали...
...все эти генины должны отвечать за свою трусость и безразличие, хотя бы для того чтобы другие на их месте вспомнили о своем долге спасателя