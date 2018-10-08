Кемеровский областной суд продлил арест начальнику пожарного караула, которого обвиняют в халатности по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Сергей Генин будет находиться под стражей до 25 декабря. Меру пресечения ему оставляют без изменений, несмотря на общественную поддержку. Петиция с требованием освободить Генина собрала почти 56 тысяч подписей. Всего по делу о пожаре в «Зимней вишне» проходят 12 человек.