В Петербурге суд рассматривает дело активистов, которые были задержаны за пожелания Путину «долгих лет тюрьмы»
В Санкт-Петербурге суд рассматривает дело активистов, которые были задержаны за пожелания Владимиру Путину «долгих лет тюрьмы».
Пятнадцать человек задержали накануне в Петербурге. Все они участвовали в различных акциях, приуроченных ко дню рождения Владимира Путина. Так четверо активистов и сторонников движения «Весна» вышли на улицу Восстания с баннером «Долгих лет тюрьмы». После зажжения файеров их задержали. Также в районе Дворцовой площади полиция забрала в отдел одиннадцать человек. По словам очевидцев, против активистов применяли силу. Как сообщил позже депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский, в протоколе, правоохранители причиной задержания указали следующее нарушение, цитирую: «Вели себя подозрительно, а именно — оглядывались по сторонам, пытаясь не попасть в камеры видеонаблюдения». Отмечу, что трое задержанных — несовершеннолетние. Их отпустили накануне вечером.
Накануне Владимиру Путину исполнилось 66 лет.
Комментарии36
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
huyt 08 октября 2018 | 14:37
Поди судьи думают, что путинизм вечен и они избегут ответственности за беспредел который творят.
dataan 08 октября 2018 | 14:42
huyt: Прям там же надо было у этих активистов задрать задницы и отстегать нагаечками. Это было бы очень действенно. На весь Ютуб :)))))))
johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 14:51
а есть Официальный СПИСОК чего можно пу желать??????
luger_max_otto 08 октября 2018 | 14:58
Ну ясно, что долгих лет нельзя. За глумление сочтут. Небось уже место в мавзолее приготовили и лучшие таксидермисты и чучельники ждут не дождутся выгодного заказа.
minerr 08 октября 2018 | 15:38
johnbmw: а есть Официальный СПИСОК чего можно пу желать??????
------------
"Не желай зла другим, даже в мыслях.
Ибо силой мысли ты плетешь ловушку для самого себя." - народная мудрость. Но походу, тебе этого не понять.
dominator13 08 октября 2018 | 15:03
dataan: ты же только лизать задницы умееешь , терпила заднеприводной.стегалка у тебя заглоточника еще не выросла!
venezianez49 08 октября 2018 | 15:17
dataan:
Хорошо было бы их в Неве искупать, чтобы не так горячились в следующий раз. А вот родителей подобных несовершеннолетних надо лишать родительских прав.
bbob 08 октября 2018 | 15:32
dataan: Скажи, а каково это - понимать, что поддерживаешь озерно-кущевскую банду, ту самую, которая, в т.ч., сожгла в Кущевке живьем 9-месячную Амиру Аметову? Ты же сам знаешь, что ты гнида, как тебе с этим живется?
dmitry17___17 08 октября 2018 | 15:33
dataan всегда готов, так с задранной задницей и ходит, она у него вместо головы.
ivfn 08 октября 2018 | 14:55
huyt:
Пятнадцать человек задержали накануне в Петербурге. Все они участвовали в различных акциях, приуроченных ко дню рождения Владимира Путина. Так четверо активистов и сторонников движения «Весна» вышли на улицу Восстания с баннером «Долгих лет тюрьмы».//
Это тоже самое ,что на похоронах подойти к гробу и пукнуть.
johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 14:57
ivfn: вы уже пу хороните???????????????
polikarpich 08 октября 2018 | 15:24
ivfn: Не беспокойтесь Именно так и будет.
varigor 08 октября 2018 | 14:57
huyt: Поди судьи думают, что путинизм вечен
-----------------------------------
Не вечен. Путин президент только пока у него достаточно избирателей в его поддержку. А судить его вообще никогда не будут в отличии от всяких чубайсов, гайдаров, кудриных и всех подобных. Либероидные "судьи" никогда не придут к власти в России. 90-е народ не забыл и не забудет.
А памятник Путину за восстановление страны, Армии, Флотиа и создание ВКС, за восстановление суверенитета и возвращение Крыма домой поставят непременно. И ни одна политическая сила в стране кроме западных прихвостней против не будет.
Констатация факта.
Игорь. КПРФ.
johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 15:01
varigor: БРЕДИТЬ изволите????? ;-))))))))))))))
впрочем - вам не впервой ....
konstruktor79 08 октября 2018 | 15:17
varigor: "А судить его вообще никогда не будут"
___
Никогда не говори "никогда".
bbob 08 октября 2018 | 15:35
varigor: А вот расскажи-ка добрым людям, как это так можно восстанавливать страну, что при этом закрываются школы и больницы, а автомобильных дорог строится меньше, чем в "проклятые" 90-е?
dmitry17___17 08 октября 2018 | 15:35
varigor: Ставят памятник ему кверху жопой.
Как страну пытался вывернуть, так и сам стоять будет.
aleks50 Алексей Клубников 08 октября 2018 | 14:38
В суде решили , что Вова долго там не протянет. И долгие года в тюрьме, просто издевательство над престарелым виолончелизатором.
ed10075 08 октября 2018 | 14:43
А судьи, сочувственно кивая, в душе соглашаясь с задержанными, назначали им административные аресты,
потому, что других решений принять им не позволяли.
zhrv 08 октября 2018 | 14:45
Чисто гипотетически, а судья могут представить себе, как будут судить когда-нибудь... Конечно нет, не Его самого, кого-нибудь пониже, но "близкого к телу"? А могут представить, что сами, когда-нибудь, могут оказаться "по ту сторону" судейского стола?
wokal 08 октября 2018 | 14:49
После наглого обмана милионов рабочих ему нечего хорошего не желают
ivfn 08 октября 2018 | 14:57
wokal: Путин рабочих обманул?? ????? ОДНАКО!!!
johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 14:58
ivfn: а "пенс.реформа" рабочих ни коим образом НЕ касается?????
sitkevich59 08 октября 2018 | 15:01
ivfn: Путин постоянно обманывает всё население страны. Для тебя это новость?
ivfn 08 октября 2018 | 15:06
sitkevich59:
Написано было вот что
wokal
08 октября 2018 | 14:49
После наглого обмана милионов рабочих
Я спроси как это он Путин сообразил миллионы рабочих обмануть. У нас в нашей деревне Кузякино бабы сомневаются
Вы же пишите
sitkevich59
08 октября 2018 | 15:01
ivfn: Путин постоянно обманывает всё население страны.
Меня лично он не обманывает. Я с ним не знаком
johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 15:14
ivfn: вы рабочий?
varigor 08 октября 2018 | 14:52
Судя по тому, что спрос в народе на пожелание тюрьмы Путину небольшой - около нуля процентов по результатам президентских выборов, можно было проигнорировать кучку прозападных горлопанов.
mikluho_m 08 октября 2018 | 15:01
varigor: погодите, народ вам эти "выборы" ещё в жопы плашмя засовывать будет!
И горе и печаль вам будет, если ваши друзья из КНДР или Уганды- не пришлют состав вазелина!
sitkevich59 08 октября 2018 | 15:12
varigor: К коммунистам у многих тоже есть свои пожелания... Игнорируете?
mwxp 08 октября 2018 | 15:15
varigor: И откуда Вы такой вылупились, и неожиданно залу......сь?
konstruktor79 08 октября 2018 | 15:15
"вышли на улицу Восстания с баннером «Долгих лет тюрьмы»"
___
Красавчики.
yazva_sibirskaya 08 октября 2018 | 15:17
Я ему желаю того же самого.
Ну или долгой тяжелой болезни и мучительной смерти.
Заслужил.
chubazzl 08 октября 2018 | 15:23
После пенсионного ограбления подонку место только на кладбище вместе с чубайсами и прочим мусором.
polikarpich 08 октября 2018 | 15:31
chubazzl: Как раз на кладбище и не место. Где-нибудь в другом месте. С табличкой и номером на ней.
putin_itogy 08 октября 2018 | 15:32
Дьяволу исполнилось 66 лет,
но почему-то наказывают за это, людей..
polikarpich 08 октября 2018 | 15:40
putin_itogy: Да какой это дьявол? Так, сатир, "шестёрка".