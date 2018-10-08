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14:30, 08 октября 2018

Песков: Заявления о кибератаках на  международные организации не могут быть основанием для отставок в Минобороны

Заявления о кибератаках со стороны России на крупнейшие международные организации не могут быть основанием для отставок в министерстве обороны России, — так сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не увидели никакой развернутой аргументации и доказательств. При этом, — подчеркнул он, — в Москве готовы рассматривать все, что поступает по официальным каналам, а не через СМИ. В конце минувшей недели представители трех стран – США, Великобритании и Нидерландов, — заявили о причастности сотрудников российского ГРУ к организации кибератак на Организацию по запрещению химоружия, ВАДА, ряд других структур.

Комментарии

19

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johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 14:33

в их Заявлении не нашёл ни одной знакомой буквы(с)песочков ...

ajsenev 08 октября 2018 | 14:38

Как же отбрехивания примитивные надоели. Надо мужиками быть: попались - извинитесь, и больше так не делайте.

danko1 08 октября 2018 | 14:42

ajsenev: У нас любые преступления и нарушения не являются поводом для отставки.
Разве постоянное враньё Пескова, о котором даже Путин говорил, послужило поводом для отставки? Так и врет дальше.
Разве его призыв размазывать печень оппозиционеров по асфальту посчитали экстремизмом, а подарок в сотню миллионов в виде проведения шикарной свадьбы от олигарха посчитали взяткой?

ly4_sveta 08 октября 2018 | 15:01

danko1: У нас, то есть в Кремле, - это повод для
гордости, похвалы, наград, повышения по службе, -
а вот как мы им вставили, а вот как мы их уделали, а вот как мы по ним вдарили и гы-гы-гы...

ematveev 08 октября 2018 | 14:45

johnbmw:
И я удивлен! Ну вот как можно было не увидеть столь очевидного доказательства:
Ну черным же по белому написано: "almost certainly"!!! "Почти наверняка"!
Ну железные же доказательства!
Странно: на Эхе прокатывают, в Конгрессе прокатывают, у Терезы Мэй - там вообще на ура идут... А для России недостаточны!
Ну как так?!?

===
NCSC assess with high confidence that the GRU was almost certainly responsible.
===

Это цитата из того самого документа National Cyber Security Centre, который доказывает участие России.
И так (дословно, под копирку), - по десятку пунктов "обвинений".

huyt 08 октября 2018 | 14:35

Старая заезженая платинка ещё времён ООН-овского лгуна и болтуна Чуркина- "ихтамнет,вывсеврете,авыдокажите,онизаблудились". Не удивлюсь, если Машка по зхомбоящику на Кисель-ТВ выступит уже сегодня вечером по этому поводу.

vezdehod 08 октября 2018 | 14:44

Эх Дмитрий...товарищ Шойгу сам кого хочет "Отставит" - даже тебя, при желании.

johnywalker 08 октября 2018 | 14:42

"в Кремле не увидели никакой развернутой аргументации и доказательств" - а когда они их видели?

ly4_sveta 08 октября 2018 | 14:56

johnywalker: Не видят, не слышат, не знают, но
очень много отбрехиваются. Слепоглухо, но не немые.

luger_max_otto 08 октября 2018 | 14:43

Так может быть хотя бы то, что эти деятели попались по полной программе станет не поводом, а причиной отставок виновников торжества?

don_ballon 08 октября 2018 | 14:51

Ну. трудно увидеть развёрнутую аргументацию, когда тебя ткнули мордой в собственное говно. Нужно, хотя бы, глазки оттереть от субстанции пахучей.

ly4_sveta 08 октября 2018 | 14:52

А при чем здесь Минобороны, там портянки
подневольные. Здесь отставлять надо Главного,
который раздаёт эти приказы налево и направо,
накрывая весь цивилизованный мир пакостями,
мерзостями, ненавистью, злостью, травлями, убийствами
и прочими преступлениями.

suntechnick 08 октября 2018 | 14:56

А чего тогда еще в апреле не возмущались, когда этих балбесов как будто бездоказательно выслали?

beobachter 08 октября 2018 | 14:57

Пора уже россинам понять, что поводом для отставки БЮБОГО чиновника в России может быть ТОЛЬКО желание Путина.
И нечего приставать к Пескову: он лишь громкоговоритель для трансляции мыслей Путина.....

croaker 08 октября 2018 | 14:59

Отставки могут быть только за проколы, а не за выполнение санкционированных сверху
спецзаказов.

captaingeorge 08 октября 2018 | 14:59

Да уж конечно, какие отставки, их следует наградить! Ведь весь вопрос заключается в том в чьих интересах играют наше руководство и его мемуарист г-н Песков. Безусловно с т.з. наших "оппонентов", этих героев надо наградить, поскольку они существенно облегчили им труд - вскрыли всю нашу Сеть и рассказали про удивительные методы работы...

zolingen 08 октября 2018 | 15:03

Как всегда, настамнет, этонемы, авыдокажите. Наперсточники, трусливые и жалкие.

vlabumur 08 октября 2018 | 15:04

В России чиновники врут как дышат.

aybolit66 08 октября 2018 | 15:05

Вообще это очень странно, постоянно задавать вопросы человеку, ответы которого уже всем давно известны.

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