Песков: Заявления о кибератаках на  международные организации не могут быть основанием для отставок в Минобороны

Заявления о кибератаках со стороны России на крупнейшие международные организации не могут быть основанием для отставок в министерстве обороны России, — так сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не увидели никакой развернутой аргументации и доказательств. При этом, — подчеркнул он, — в Москве готовы рассматривать все, что поступает по официальным каналам, а не через СМИ. В конце минувшей недели представители трех стран – США, Великобритании и Нидерландов, — заявили о причастности сотрудников российского ГРУ к организации кибератак на Организацию по запрещению химоружия, ВАДА, ряд других структур.