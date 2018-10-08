Песков: Заявления о кибератаках на международные организации не могут быть основанием для отставок в Минобороны
Заявления о кибератаках со стороны России на крупнейшие международные организации не могут быть основанием для отставок в министерстве обороны России, — так сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не увидели никакой развернутой аргументации и доказательств. При этом, — подчеркнул он, — в Москве готовы рассматривать все, что поступает по официальным каналам, а не через СМИ. В конце минувшей недели представители трех стран – США, Великобритании и Нидерландов, — заявили о причастности сотрудников российского ГРУ к организации кибератак на Организацию по запрещению химоружия, ВАДА, ряд других структур.
Комментарии19
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johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 14:33
в их Заявлении не нашёл ни одной знакомой буквы(с)песочков ...
ajsenev 08 октября 2018 | 14:38
Как же отбрехивания примитивные надоели. Надо мужиками быть: попались - извинитесь, и больше так не делайте.
danko1 08 октября 2018 | 14:42
ajsenev: У нас любые преступления и нарушения не являются поводом для отставки.
Разве постоянное враньё Пескова, о котором даже Путин говорил, послужило поводом для отставки? Так и врет дальше.
Разве его призыв размазывать печень оппозиционеров по асфальту посчитали экстремизмом, а подарок в сотню миллионов в виде проведения шикарной свадьбы от олигарха посчитали взяткой?
ly4_sveta 08 октября 2018 | 15:01
danko1: У нас, то есть в Кремле, - это повод для
гордости, похвалы, наград, повышения по службе, -
а вот как мы им вставили, а вот как мы их уделали, а вот как мы по ним вдарили и гы-гы-гы...
ematveev 08 октября 2018 | 14:45
johnbmw:
И я удивлен! Ну вот как можно было не увидеть столь очевидного доказательства:
Ну черным же по белому написано: "almost certainly"!!! "Почти наверняка"!
Ну железные же доказательства!
Странно: на Эхе прокатывают, в Конгрессе прокатывают, у Терезы Мэй - там вообще на ура идут... А для России недостаточны!
Ну как так?!?
===
NCSC assess with high confidence that the GRU was almost certainly responsible.
===
Это цитата из того самого документа National Cyber Security Centre, который доказывает участие России.
И так (дословно, под копирку), - по десятку пунктов "обвинений".
huyt 08 октября 2018 | 14:35
Старая заезженая платинка ещё времён ООН-овского лгуна и болтуна Чуркина- "ихтамнет,вывсеврете,авыдокажите,онизаблудились". Не удивлюсь, если Машка по зхомбоящику на Кисель-ТВ выступит уже сегодня вечером по этому поводу.
vezdehod 08 октября 2018 | 14:44
Эх Дмитрий...товарищ Шойгу сам кого хочет "Отставит" - даже тебя, при желании.
johnywalker 08 октября 2018 | 14:42
"в Кремле не увидели никакой развернутой аргументации и доказательств" - а когда они их видели?
ly4_sveta 08 октября 2018 | 14:56
johnywalker: Не видят, не слышат, не знают, но
очень много отбрехиваются. Слепоглухо, но не немые.
luger_max_otto 08 октября 2018 | 14:43
Так может быть хотя бы то, что эти деятели попались по полной программе станет не поводом, а причиной отставок виновников торжества?
don_ballon 08 октября 2018 | 14:51
Ну. трудно увидеть развёрнутую аргументацию, когда тебя ткнули мордой в собственное говно. Нужно, хотя бы, глазки оттереть от субстанции пахучей.
ly4_sveta 08 октября 2018 | 14:52
А при чем здесь Минобороны, там портянки
подневольные. Здесь отставлять надо Главного,
который раздаёт эти приказы налево и направо,
накрывая весь цивилизованный мир пакостями,
мерзостями, ненавистью, злостью, травлями, убийствами
и прочими преступлениями.
suntechnick 08 октября 2018 | 14:56
А чего тогда еще в апреле не возмущались, когда этих балбесов как будто бездоказательно выслали?
beobachter 08 октября 2018 | 14:57
Пора уже россинам понять, что поводом для отставки БЮБОГО чиновника в России может быть ТОЛЬКО желание Путина.
И нечего приставать к Пескову: он лишь громкоговоритель для трансляции мыслей Путина.....
croaker 08 октября 2018 | 14:59
Отставки могут быть только за проколы, а не за выполнение санкционированных сверху
спецзаказов.
captaingeorge 08 октября 2018 | 14:59
Да уж конечно, какие отставки, их следует наградить! Ведь весь вопрос заключается в том в чьих интересах играют наше руководство и его мемуарист г-н Песков. Безусловно с т.з. наших "оппонентов", этих героев надо наградить, поскольку они существенно облегчили им труд - вскрыли всю нашу Сеть и рассказали про удивительные методы работы...
zolingen 08 октября 2018 | 15:03
Как всегда, настамнет, этонемы, авыдокажите. Наперсточники, трусливые и жалкие.
vlabumur 08 октября 2018 | 15:04
В России чиновники врут как дышат.
aybolit66 08 октября 2018 | 15:05
Вообще это очень странно, постоянно задавать вопросы человеку, ответы которого уже всем давно известны.