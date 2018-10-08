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14:11, 08 октября 2018

Хабиб Нурмагомедов возвращается в Дагестан с поясом чемпиона мира

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов возвращается в Дагестан с поясом чемпиона мира, который ему отказались отдать сразу после боя с ирландцем Коннором Макгрегором.

О том, что Нурмагомедов все-таки получил пояс чемпиона известно со слов его отца, который рассказал, что его сын уже летит в Москву, где он ориентировочно будет через 11 часов, а затем отправится в Дагестан. После окончания боя глава организации UFC Дана Уйат не стал надевать на Нурмагомедова чемпионский пояс, поскольку Хабиб нарушил правила проведения поединков. Он выбрался за пределы октагона и напал на тренера Макгрегора, который находился в зрительном зале. Это стало ответом на многочисленные провокации ирландца и попытки унизить соперника и его близких на религиозной почве. Нурмагомедов ни разу на них не поддался, но  одержав чистую победу над Макгрегором не сдержался. Специалисты коллеги его поступок осудили и менеджеру спортсмена пришлось извиняться перед публикой и благодарить полицию, которая вмешалась в массовую драку и задержала участников. Дана Уайт пообещал наказать Нурмагомедова. Ему грозит штраф или отмена результатов боя. Расследование продолжается.

Между тем, Макгрегор заявил, что вызывает Нурмагомедова на матч-реванш.

Комментарии

8

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danko1 08 октября 2018 | 14:14

Сколько шума из-за этого любителя избивать людей.
Все боевые виды "спорта" вообще запретить надо, как развивают агрессию не только у тех, кто друг друга избивают, но и у тех, кто за этими боями наблюдает.

yulya_cikina19 08 октября 2018 | 14:21

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polsan 08 октября 2018 | 14:23

danko1: как можно назвать это спортом?! Два высокоразвитых индивидума за деньги избивают друг друга. Человеку должно быть противно такое смотреть!

dataan 08 октября 2018 | 14:31

polsan: Не смотри. Смотри американский футбол :)))))))))))

danko1 08 октября 2018 | 14:33

polsan: Сила есть- ума не надо, как говорится.
И любят эти виды спорта там, где агрессия зашкаливает, как на Кавказе.
Я не представляю, как можно за этими драками наблюдать.
С детства даже отвратительным, а не смешным считала, когда в кино торт в лицо бросают.

semia 08 октября 2018 | 14:17

Да . Там солидные люди на шоу пришли. а их по мордам какие то бараны. А при этом бараны еще и деньги получить хотят. Сидели бы в своих аулах и дрались между собой без зрителей. Так нет,в люди их тянет. А у людей другие законы.

dataan 08 октября 2018 | 14:34

semia: А в твоем ауле другие законы? Интересно.... :)))))))))))))))

boseal 08 октября 2018 | 15:08

semia: Солидным людям стоило вести себя "солидно", а не под стать ученикам старших классов, у которых гормоны затмевают разум.

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