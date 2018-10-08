Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов возвращается в Дагестан с поясом чемпиона мира, который ему отказались отдать сразу после боя с ирландцем Коннором Макгрегором.

О том, что Нурмагомедов все-таки получил пояс чемпиона известно со слов его отца, который рассказал, что его сын уже летит в Москву, где он ориентировочно будет через 11 часов, а затем отправится в Дагестан. После окончания боя глава организации UFC Дана Уйат не стал надевать на Нурмагомедова чемпионский пояс, поскольку Хабиб нарушил правила проведения поединков. Он выбрался за пределы октагона и напал на тренера Макгрегора, который находился в зрительном зале. Это стало ответом на многочисленные провокации ирландца и попытки унизить соперника и его близких на религиозной почве. Нурмагомедов ни разу на них не поддался, но одержав чистую победу над Макгрегором не сдержался. Специалисты коллеги его поступок осудили и менеджеру спортсмена пришлось извиняться перед публикой и благодарить полицию, которая вмешалась в массовую драку и задержала участников. Дана Уайт пообещал наказать Нурмагомедова. Ему грозит штраф или отмена результатов боя. Расследование продолжается.

Между тем, Макгрегор заявил, что вызывает Нурмагомедова на матч-реванш.