В Испании в эти минуты проходит церемония прощания с оперной певицы Монсеррат Кабалье

Она умерла в субботу на 86-м году жизни после долгой болезни.

Прощание с Монсеррат Кабалье проходит в барселонском центре погребальных ритуалов Лес-Кортс. Для всех желающих оно началось еще накануне. Однако сегодня, в день похорон великой оперной дивы, проститься с ней пришли премьер-министр Испании Педро Санчес, глава Каталонии Ким Торра, оперный певец Хосе Каррерас, мать монарха Филиппа VI королева София и еще целый ряд политиков и артистов. Из центра погребальных ритуалов гроб с телом Кабалье перевезут на городское кладбище Сан-Андреу, где певицу похоронят рядом с родителями. Оперная артистка прославилась на весь мир в 1965 году, когда выступила в Карнеги-холле с главной партией в постановке «Лукреция Борджиа». Публика устроила ей 20-минутные овации. В дальнейшем – многочисленные оперные партии и концерты на лучших площадках мира, а также дуэты с известными певцами, в том числе Пласидо Доминго и Лучано Паваротти. А в 1987 году Кабалье попросила лидера группы Queen Фредди Меркьюри написать песню о своем родном городе – так появилась композиция «Barcelona», которую они спели дуэтом. Песня впоследствии стала неофициальным гимном летних Олимпийских игр, прошедших в Барселоне в 1992 году.

На протяжении многих лет Монсеррат Кабалье тяжело болела. При этом Россию с концертами в последний раз оперная певица приезжала лишь в июне этого года.