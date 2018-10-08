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14:08, 08 октября 2018

В Болгарии убита журналистка Виктория Маринова

Мертвой ее нашли после эфира о коррупции.

Тело журналистки со следами избиения нашли в воскресенье в парке. Эксперты установили, что Викторию Маринову несколько раз ударили по голове, душили и изнасиловали. Девушка была частично раздета. У нее украли телефон и ключи от машины. Ведущая регионального канала TVN в последнее время занималась расследованием хищений средств фонда Европейского союза, к которым могут быть причастны представители высшего руководства страны. Гостями последнего эфира Виктории Мариновой были журналисты, которые рассказали, что стали свидетелями массового вывоза и уничтожения документов по выбору подрядчиков для реализации проектов фонда. По их словам, в центре коррупционной схемы оказалась компания, выводящая деньги в оффшоры, отмечает сайт BBC. В расследовании фигурируют имена российского бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации. Следствие сейчас рассматривает несколько версий убийства Виктории Мариновой, среди них профессиональная деятельность. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отметил, что улик много и поиск преступника – это вопрос времени.

На скорейшем расследовании убийства настаивают правозащитные организации, в том числе, представители ОБСЕ.

Комментарии

14

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unprejudiced 08 октября 2018 | 14:13

ЕС во всей своей красе

polsan 08 октября 2018 | 14:18

unprejudiced: глупый тролль, тебе бы с трибуны бабушкам у которых нет выхода в интернет вещать, цены бы тебе не было. А так тут на ЭХЕ, ты просто позоришься, за свои жалкие 11-80

polikarpich 08 октября 2018 | 14:31

unprejudiced: Тебе это о чём-нибудь говорит?

"По их словам, в центре коррупционной схемы оказалась компания, выводящая деньги в оффшоры, отмечает сайт BBC. В расследовании фигурируют имена российского бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации."

Так что ниточка, вполне возможно, сюда и потянется.
Или вам думать не надо и вам за количество знаков платят?

andreyoo 08 октября 2018 | 14:42

polikarpich: Или вам думать не надо и вам за количество знаков платят?
---
Вот конкретно тебе я бы предложил думать прекращать. За тебя редакция думает, а у тебя все равно не получается.
В деле фигурирует имя главы болгарской «дочки» «Лукойла» Валентина Златева.
А дальше цепочка Златев - болгарский Лукойл - российский Лукойл - Алекперов - бывший член Совета Федерации.
А поскольку ты туповат, я подскажу, что "фигурирует" это не значит, что а. это имя только одно, б. обвиняется, в. как должностное лицо...

polikarpich 08 октября 2018 | 14:45

andreyoo: Вам доступны материалы расследования?

andreyoo 08 октября 2018 | 14:47

polikarpich: Вам доступны материалы расследования?
--- Мне доступен интеллект ;-))) А тебе доступно сочувствие.

a_111111 08 октября 2018 | 14:18

А там шпиля в местной церкви 123-метрового нет?

sapiens17 08 октября 2018 | 14:21

Ужасно. (

im185 08 октября 2018 | 14:34

sapiens17: Крысиная стая сама не остановится.

andreyoo 08 октября 2018 | 14:38

В расследовании фигурируют имена российского бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации.
---
Ааааааа Эхо.... не делайте так!
В деле фигурирует имя главы болгарской «дочки» «Лукойла» Валентина Златева.
А дальше цепочка Златев - болгарский Лукойл - российский Лукойл - Алекперов - бывший член Совета Федерации.
Талантищи! Если нужен повод пнуть завсегда!
Это вам не тупые бриты с их хайлилайкли

polikarpich 08 октября 2018 | 14:40

andreyoo: Вам доступны материалы расследования?

andreyoo 08 октября 2018 | 14:44

polikarpich: Вам доступны материалы расследования?
--- ;-))) Я просто а. Умею читать, б. Умею читать не только Эхо, в. Умею думать.
Кстати рекомендую и вам освоить эти не сложные в целом навыки. Может здорово пригодиться в жизни.

polikarpich 08 октября 2018 | 15:09

andreyoo: Молодец! Молоток! Но хамить, всё же, не следует.
По делу. Одно там это имя или не одно, обвиняется или пока (!) только фигурирует, как должностное или как частное лицо - есть ли какое противоречие с моими словами про "ниточку" в Россию? Или я что-то сказал про непосредственное участие родных "партии и правительства" в этом деле? Нет, хотя может быть всякое. Естественно, не напрямую.
Так что это вы поторопились себя хвалить, с восприятием написанного текста у вас туго. Понимаю, всегда же так и тянет облаять условных "либералов" первым делом. Это дело святое. Сочувствую, но ничем не могу помочь.
И откуда такое безграничное доверие к "не только Эхам"?

andreyoo 08 октября 2018 | 15:37

polikarpich: "Одно там это имя или не одно, обвиняется или пока (!) только фигурирует ..."
---
Детка, не надо выносить свои фантазии на всеобщее.

"Или я что-то сказал про непосредственное участие родных "партии..."
---
Бл.! Не поверишь! Вообще было плевать, что ты сказал. Это редакция стала притягивать намеки. Причем остальные ресурсы или вообще про "фигурирование" кого-то там еще умолчали. Или конкретизировали, про Златева. И только Эхо сделало "многозначительный вид". А такие одаренные как ты взяли стойку.

"И откуда такое безграничное доверие к "не только Эхам"?"
---
Упс! А можно вопросом на вопрос? А откуда такое безграничное доверие к "Эхам"?
У меня-то его как раз и нет. Я как раз часто подозреваю, что кто-то что-то недоговаривает и/или вообще брешет. Поэтому привык гуглить новости в разных источниках. И в данном случае было именно так.

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