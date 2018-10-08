В Болгарии убита журналистка Виктория Маринова

Мертвой ее нашли после эфира о коррупции.

Тело журналистки со следами избиения нашли в воскресенье в парке. Эксперты установили, что Викторию Маринову несколько раз ударили по голове, душили и изнасиловали. Девушка была частично раздета. У нее украли телефон и ключи от машины. Ведущая регионального канала TVN в последнее время занималась расследованием хищений средств фонда Европейского союза, к которым могут быть причастны представители высшего руководства страны. Гостями последнего эфира Виктории Мариновой были журналисты, которые рассказали, что стали свидетелями массового вывоза и уничтожения документов по выбору подрядчиков для реализации проектов фонда. По их словам, в центре коррупционной схемы оказалась компания, выводящая деньги в оффшоры, отмечает сайт BBC. В расследовании фигурируют имена российского бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации. Следствие сейчас рассматривает несколько версий убийства Виктории Мариновой, среди них профессиональная деятельность. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отметил, что улик много и поиск преступника – это вопрос времени.

На скорейшем расследовании убийства настаивают правозащитные организации, в том числе, представители ОБСЕ.