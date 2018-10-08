Саратовское Управление Следственного комитета закрыло уголовное дело об экстремизме против Натальи Ковалёвой
Она размещала в Ютьюбе частушки о судьях. Следователь не обнаружил доказательств того, что Ковалёва действовала с целью нарушения основ конституционного строя и возбуждения ненависти либо вражды, сообщает Медиа-зона.
Комментарии3
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huyt 08 октября 2018 | 14:21
Поэтому у нас и расцвела коррупция так как с ней никто не борется, а борются лишь с недовольными коррупцией и не только ей.
yulya_cikina19 08 октября 2018 | 14:21
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polsan 08 октября 2018 | 14:29
Такие вещи вообще не должны расследоваться! Тот, следователь, кто эту кашу заварил, должен возместить налогоплательщикам деньги, что были затрачены на такое бездарное никому не нужное следствие/! И почему имя потерпевшей фигурирует в новостях, а тех кто рдеет на работе за свои звёзды нет?! Налогоплательщики должны знать своих героев!