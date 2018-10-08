ВКонтакте опубликовала правила по работе с персональной информацией
Силовики без решения суда могут узнать номер мобильного телефона пользователя, адрес его электронной почты и другие данные, — пишет газета Коммерсант.
ВКонтакте считается крупнейшей социальной сетью в Европе. По данным Медиаскоп, вк.ком занимал четвертое место в топ-20 интернет-проектов с аудиторией почти 40 миллионов человек.
Комментарии4
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danko1 08 октября 2018 | 14:12
Силовики вместо борьбой с реальной преступностью полным маразмом занимаются, выискивая экстремизмом, где его нет, но в упор не видят его на ЦТ.
Но когда сами силовики- сборище воров и коррупционеров, то всё закономерно, что борьбу ведут с теми, кто преступления обличает.
huyt 08 октября 2018 | 14:18
danko1: Усмановскими соцсетями никогда не пользовался и другим не советую. Фсб-шный сливной бачок. То же самое и почта МАЙЛ.ру, которую читают все кому не лень. Конституция в этой стране уже давно перестала работать.
ematveev 08 октября 2018 | 14:36
huyt:
Правительство вообще выступает (готовится законопроект) за введение "презумпции виновности" в отношении зашифрованных данных (примерно как в сфере налогов). То есть если у тебя находят зашифрованные данные или зашифрованный девайс (ноут, флешка и т.д.) - то в случае непредставления пароля владельца могут посадить именно за ОТКАЗ предоставить пароль.
Подобный закон есть только в КНДР, насколько я помню.
Как мне кажется, вполне себе нормальный закон.
На защиту общества направлен, разве нет?
mozhem_povtorit 08 октября 2018 | 14:18
>Силовики без решения суда могут узнать номер мобильного телефона пользователя, адрес его электронной почты и другие данные
Значит все пользователи ВК под надежной защитой ФСБ, отлично!