ВКонтакте опубликовала правила по работе с персональной информацией

Силовики без решения суда могут узнать номер мобильного телефона пользователя, адрес его электронной почты и другие данные, — пишет газета Коммерсант.

ВКонтакте считается крупнейшей социальной сетью в Европе. По данным Медиаскоп, вк.ком занимал четвертое место в топ-20 интернет-проектов с аудиторией почти 40 миллионов человек.