Бессрочная акция протеста в столице Ингушетии продолжается
Активисты требуют отменить договор об отмене договора с Чечней.
Местные депутаты утверждают, что они не поддерживали договор с Чечней, а итоги голосования по этому вопросу были сфальсифицированы
Комментарии1
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yulya_cikina19 08 октября 2018 | 14:07
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