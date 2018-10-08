Оюб Титиев стал лауреатом премии Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Гавела за правозащитную деятельность

Оюб Титиев стал лауреатом премии Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела за правозащитную деятельность. Оюб Титиев возглавляет чеченский филиал правозащитного центра Мемориал. С 9 января этого года он находится под стражей по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. Титиев не признает свою вину, он утверждает, что наркотики ему подбросили.