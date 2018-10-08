США заморозили активы Олега Дерипаски на своей территории
Под угрозой и его владения в Европе, пишет газета New York Post.
По данным издания, в Нью-Йорке бизнесмену принадлежит особняк, расположенный на 64-й улице в Ист-Сайде на Манхэттене, рядом с Центральным парком.
Именно борьба за это здание стала одним из ключевых эпизодов войны американского правительства и Российского Олигарха Олега Дерипаски, -выяснила New York Post.
Вашингтон обвиняет его в том, что он вовлечен в операциях по взяткам, рекетирству и отмыванию денег, — пишет газета.
Среди замороженных активов -— также здание в Вашингтоне. Впрочем, представители федеральных властей ведут с переговоры Дерипаской о том, чтобы в обмен на информацию, сохранить от санкций некоторые его активы в Европе. Что именно хотят узнать агенты ФБР — неясно. Но газета не исключает, что речь может идти про возможное вмешательство России в президентские выборы 2 года назад.
Издание подчеркивает, что теперь все, кто ведет любые финансовые отношения с олигархом — сам может пострадать от санкций. Недавно Абромович перевел на свою бывшую супругу недвижимость стоимостью почти в 100 миллионов долларов.
Представители Олега Дерипаски отказались от комментариев.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
valya24 08 октября 2018 | 14:07
АбрОмович - от слова "бром"?
tvitov66 08 октября 2018 | 14:08
Ведите ли хотел рыбку съесть и косточкой не подавится? А вот и подавился!
Но состоятельные и щедрые российские пенсионеры, учителя и врачи возместят несчастному все потери ... да ещё и пивка по ночам из алюминиевых банок хлебнут за его благосостояние
yulya_cikina19 08 октября 2018 | 14:08
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
svetalana 08 октября 2018 | 14:10
Ну, ничего, сейчас ему за "боевые заслуги" выдадут кучу компенсаций из бюджета, подняв налоги и обязав все население закупать всю жидкую продукцию исключительно в алюминиевых банках и в срочном порядке поменять в квартирах все дома на алюминиевые. Наверное, и еще чего-нибудь подтянут, типа создания благотворительного фонда "Спасти Дерипаску!"