США заморозили активы Олега Дерипаски на своей территории

Под угрозой и его владения в Европе, пишет газета New York Post.

По данным издания, в Нью-Йорке бизнесмену принадлежит особняк, расположенный на 64-й улице в Ист-Сайде на Манхэттене, рядом с Центральным парком.

Именно борьба за это здание стала одним из ключевых эпизодов войны американского правительства и Российского Олигарха Олега Дерипаски, -выяснила New York Post.

Вашингтон обвиняет его в том, что он вовлечен в операциях по взяткам, рекетирству и отмыванию денег, — пишет газета.

Среди замороженных активов -— также здание в Вашингтоне. Впрочем, представители федеральных властей ведут с переговоры Дерипаской о том, чтобы в обмен на информацию, сохранить от санкций некоторые его активы в Европе. Что именно хотят узнать агенты ФБР — неясно. Но газета не исключает, что речь может идти про возможное вмешательство России в президентские выборы 2 года назад.

Издание подчеркивает, что теперь все, кто ведет любые финансовые отношения с олигархом — сам может пострадать от санкций. Недавно Абромович перевел на свою бывшую супругу недвижимость стоимостью почти в 100 миллионов долларов.

Представители Олега Дерипаски отказались от комментариев.