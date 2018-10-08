Посла Нидерландов ждут сегодня в российском МИДе

Вызов связан с обвинениями в кибератаках, которые на прошлой неделе прозвучали в адрес Москвы.

Сведения, которые еще на прошлой неделе представила журналистам министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд, в Москве назвали кампанией по дезинформации. И эту кампанию, по словам представителей МИд России, на прошлой неделе развернули в Гааге. По всей видимости, именно в таком ключе пойдет разговор с главой голландской дипмиссии Рене Джонс-Бос. Слухи о том, что ее хотят видеть в российском внешнеполитическом ведомстве, появились еще на прошлой неделе, но МИД только сегодня подтвердил, что пригласил посла в понедельник. До этого в МИД Нидерландов вызывали российского посла и постоянного представителя нашей страны при Организации по запрещению химического оружия Александра Шульгина. Ему говорили о недопустимости попыток подорвать целостность международных организаций. По данным властей Нидерландов, группа российских граждан, сотрудников военной разведки, еще весной пыталась взломать системы Организации по запрещению химического оружия. Как раз в тот момент, когда ее специалисты изучали данные о применении отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери.

Кроме того, как говорила министр обороны Голландии, участников этой же группы подозревают в попытке получить доступ к материалам следствия о сбитом в Донбассе малазийском «Боинге». Четверо россиян, подозреваемых в причастности к кибератакам, были задержаны в апреле и высланы из Нидерландов. В эту страну они прибыли по дипломатическим паспортам.

В Кремле отказываются комментировать обвинения в попытке кибератак. Нет доказательств, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что скандалы вокруг ГРУ не приведут к кадровым перестановкам в управлении. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы». «Информация подобного качества не может быть основанием для такого», — сказал он.

Политическое руководство не должно комментировать деятельность спецслужб, — сказал «Эху Москвы» политолог Глеб Павловский. По мнению Павловского, произошедшее в Нидерландах – это весомый повод для проверки соответствующих российских служб.