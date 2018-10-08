В Кремле не считают доказательствами озвученную в Нидерландах и США информацию о хакерских атаках со стороны России. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Мы не видим никакой развернутой аргументации и предпочитаем не комментировать какие-либо детали. Информация достаточно общая. Мы не знаем аргументов, конкретных проявлений и доказательств», — сказал он.

Д.Песков напомнил о существовании «установленных и функционирующих каналов работы по линии соответствующих ведомств». «По этим официальным каналам передаются документы, доказательства, официальная информация. Ее мы готовы рассматривать. А говорить по таким темам через СМИ мы далее не намерены», — заключил он.

Власти Нидерландов 4 октября объявили о разоблачении вместе с британскими коллегами российской разведывательной операции, которую проводили в Гааге сотрудники ГРУ. Утверждается, что в апреле четверо российских разведчиков пытались взломать компьютерные сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в начале того месяца расследовала применение химического оружия при покушении на Скрипалей.