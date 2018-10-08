В Кремле не считают доказательствами озвученную в Нидерландах и США информацию о хакерских атаках со стороны России
В Кремле не считают доказательствами озвученную в Нидерландах и США информацию о хакерских атаках со стороны России. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».
«Мы не видим никакой развернутой аргументации и предпочитаем не комментировать какие-либо детали. Информация достаточно общая. Мы не знаем аргументов, конкретных проявлений и доказательств», — сказал он.
Д.Песков напомнил о существовании «установленных и функционирующих каналов работы по линии соответствующих ведомств». «По этим официальным каналам передаются документы, доказательства, официальная информация. Ее мы готовы рассматривать. А говорить по таким темам через СМИ мы далее не намерены», — заключил он.
Власти Нидерландов 4 октября объявили о разоблачении вместе с британскими коллегами российской разведывательной операции, которую проводили в Гааге сотрудники ГРУ. Утверждается, что в апреле четверо российских разведчиков пытались взломать компьютерные сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в начале того месяца расследовала применение химического оружия при покушении на Скрипалей.
Комментарии13
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johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 14:03
надеюсь маша ему ВСЁ сказала ... ;-))))
sam2018 08 октября 2018 | 13:58
Не понятно, почему ждали полгода, а не сообщили об этом еще в апреле ?
Или ждали ЦУ из ЦРУ ?
beregov_net 08 октября 2018 | 13:59
sam2018: В апреле выслали , непонятно чего МИД ждал полгода чтобы вызвать посла для объяснений
johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 14:03
а у вас ВСЕ расследования проходят за минуты??????
gregor 08 октября 2018 | 13:59
Дважды два равно четыре ,сказал общество западных математиков .
В Кремле не считают доказательствам, озвученную западными математиками ,результат .
В Кремле считают ,что не четыре ,а где-то 5.5 .... подытожил Песков ,от имени Кремля . Захарова ,от имени МИДа раскритиковала западных математиков в их не знании предмета и посоветовала читать Путина и Залотова ,а не пытаться указывать Москве и 86 % россиянам , что дважды два равно четыре .
luger_max_otto 08 октября 2018 | 14:03
Ну так МИД реализует директиву "Сделайте хоть что- нибудь!"
dorin1987 08 октября 2018 | 14:04
gregor: Сейчас в кремле откроют дверцу, и выпустят машку с веселым танцем по этому поводу, полуалкаша на федеральный канал, который покажет фотошопчик, лавруша зажигательно матернется, а усы пескова скажут - что ничего не знают. Стандартный наборец.
jacknichols 08 октября 2018 | 14:00
Может Зинка взломала?
alena01 08 октября 2018 | 14:02
Партсобрание...
Персональное дело Вовочки...
Ну, партийцы клеймят позором, вопрошают "доколе", требуют обещаний исправиться...
Вовочка сидит нервно, держа на коленях сжатые кулаки и,прикладывая их один к другому, потупив голову, сидит... Вроде как переживает...
"Ну, товарищи, мы видим, он осознал... Ну, скажи что-нибудь товарищам, Вова... Что думаешь теперь???"
"Да вот, никак понять не могу, как ежики сношаются..."
byaka50 08 октября 2018 | 14:04
Старая песня... надоела.
vlabumur 08 октября 2018 | 14:06
А впрочем, ежели и затеет процесс, так ведь у меня и на этот случай «sagesse des nations»- [пословица] в запасе есть. Скажу: я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик — поди, уличай! кто больше выпил?
Салтыков-Щедрин.
apels 08 октября 2018 | 14:10
Ну конечно, ведь командировочного удостоверения из ГРУ никто не нашел! Настамнет, немыэто :)