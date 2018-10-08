Сегодня в Москве началось строительство туннеля на южном участке Большой кольцевой линии метро – от станции Каховская до станции Зюзино. Старт работам дал мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что в ближайшие годы будет построен участок «Проспект Вернадского – Каховская», общей протяженностью 6 километров. Помимо Зюзино, будет построено еще 2 новые станции – Улицы новаторов и Воронцовская.