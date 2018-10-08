РЖД отказалась строить мост на Сахалин

Как пишет газета Ведомости, компания готова выделить для подготовки проекта 3,5 миллиарда рублей, а от инвесторов потребуются еще более 500 миллиардов. Минфин ранее включил транспортный переход на Сахалин в список проектов, предложенных бизнесу, однако пока он не заинтересовал инвесторов.