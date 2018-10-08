РЖД отказалась строить мост на Сахалин
Как пишет газета Ведомости, компания готова выделить для подготовки проекта 3,5 миллиарда рублей, а от инвесторов потребуются еще более 500 миллиардов. Минфин ранее включил транспортный переход на Сахалин в список проектов, предложенных бизнесу, однако пока он не заинтересовал инвесторов.
Комментарии9
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yulya_cikina19 08 октября 2018 | 13:38
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danko1 08 октября 2018 | 13:42
Для обогащения Ротенберга, на строительство абсолютно никому ненужного моста, заведомо грандиозно убыточного проекта, деньги Путин найдет, из резервного фонда или бюджета.
Это для россиян денег нет и не будет при этой власти, даже для умирающих детей на лечение денег у преступной власти нет.
novirusic 08 октября 2018 | 13:40
Этот проект может заинтересовать только идиотов.
По этому мосту нечего возить ни туда, ни обратно.
На Сахалине живет только 500 тысяч человек и там ничего не производится кроме нефти и газа. А они транспортируются по трубопроводам.
cromwel 08 октября 2018 | 13:47
novirusic: ну почему же только идиотов. Мало ли у Вовы сообразительных друзей с пилой в руеах?
zloy_sok 08 октября 2018 | 13:42
Где то плачет бездомная шуба...)
tvitov66 08 октября 2018 | 13:44
Ничо страшного, эти 500 миллиардов с радостью выделят из своих огромных зарплат и пенсий состоятельные и щедрые российские пенсионеры, учителя и врачи. Ведь средняя зарплата у них более 35 тыр, а средняя пенсия во-вот должна вырасти до 20 тыр
svoi216 08 октября 2018 | 13:55
Скоро мост через Амур не потребуется а тут про Сахалин
dekadik 08 октября 2018 | 13:55
можно по мосту этому шлюх переправлять
drillerthriller 08 октября 2018 | 13:59
dekadik: чё, Юля не дала?