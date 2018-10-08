Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета супруги Евгения Петросяна Елены Степаненко
Речь идет о рублевых и валютных счетах в разных банках; это десятки миллионов рублей. Таким образом было удовлетворено ходатайство юмориста. Адвокат Петросяна Сергей Жорин призвал оппонентов сесть за стол переговоров и закончить бракоразводный процесс миром.
Комментарии4
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yulya_cikina19 08 октября 2018 | 13:39
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danko1 08 октября 2018 | 13:45
Хорошо платят за постоянное оболванивание россиян, а Жванецкого показывают ночью, чтобы 86% не видело.
ivfn 08 октября 2018 | 14:07
danko1: Сам виноват.
Популярный писатель Михаил Жванецкий называет воссоединение Крыма с Россией «гадостью» и никак не осудил массовое убийство людей в своей родной Одессе.
«РАЗРОВНЯТЬ МЕСТО, ГДЕ БЫЛА РОССИЯ!!»: ЖВАНЕЦКИЙ
Так же и Ротару обкакалась.
polsan 08 октября 2018 | 13:47
Кому интересна эта пара и их дрязги, по разделу миллионов, когда кругом страдают люди стоящие на гране нищеты?