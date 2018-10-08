Министерство культуры вышло из числа организаторов театральной премии «Золотая маска»
В пресс-службе ведомства подчеркивают, что это никак не повлияет на функционирование премии, в том числе на вопрос ее финансирования. При этом в Минкульте напоминают, что взят курс на повышение объективности «Золотой маски», главная театральная премия страны должна быть максимально независимой.
Комментарии1
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yulya_cikina19 08 октября 2018 | 13:39
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