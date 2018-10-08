Песков: Кремль не вмешивается в ситуацию в Ингушетии

Кремль не вмешивается в ситуацию в Ингушетии, — сказал пресс-секретарь президента. Происходящее остается в сфере обязанностей региональной власти, — отметил Дмитрий Песков.

Уже несколько дней в Магасе проходит акция протеста против соглашения, подписанного главами Чечни и Ингушетии. Сегодня протестующие перешли на новое место проведения митинга, которое согласовано с властями.