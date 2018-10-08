Песков: Кремль не вмешивается в ситуацию в Ингушетии
Кремль не вмешивается в ситуацию в Ингушетии, — сказал пресс-секретарь президента. Происходящее остается в сфере обязанностей региональной власти, — отметил Дмитрий Песков.
Уже несколько дней в Магасе проходит акция протеста против соглашения, подписанного главами Чечни и Ингушетии. Сегодня протестующие перешли на новое место проведения митинга, которое согласовано с властями.
Комментарии17
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scorpio_ 08 октября 2018 | 13:37
Кремль не вмещивается в:
- Сирию
- Украину
- Северную Осетию
- Молдавию
- теперь Ингушетию
Пескоструев, сообщи народу полный список .
danko1 08 октября 2018 | 13:48
scorpio_: Кремль не желает видеть нарушение Конституции в переделе территории субъектов РФ.
Путину нужен новый конфликт на Кавказе, чтобы внимание россиян от разных преступлений своих отвлечь?
vilingrad 08 октября 2018 | 13:50
danko1: Вот бы вообще Кремль никуда не вмешивался! Но об этом можно только мечтать...
djuga 08 октября 2018 | 13:54
scorpio_: Пескоструев, сообщи народу полный список .
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Какая интересная у нас политическая власть - зреет межнациональный конфликт в "горячей точке", вот-вот стрелять могут, а Кремль не вмешивается, как "не вмешивался" в пенсионную реформу, в противозаконную деятельность ЧВК "Вагнер" и "Патриот", в Солсбери... Зато вмешался в победу Хабиба Нурмагомедова - лично позвонил, поздравил, всё такое... Правда, она с дурным привкусом и может оказаться пирровой, но все же - "наш ихнего побил"!
luger_max_otto 08 октября 2018 | 13:38
Это как такое в принципе может быть- Песков не сказал?
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dekadik 08 октября 2018 | 13:51
yulya_cikina19: покажи жопу
piterrr 08 октября 2018 | 13:40
И опять гэбистское "настамнет"!...Всё по чекистским методичкам 1917 года..
kio 08 октября 2018 | 13:42
Если кремль не вмешивается в подобных случаях, возникает вопрос, а зачем вообще нам нужен этот самый кремль?
roseslon 08 октября 2018 | 13:43
Кремль не вмешивается... а следовало бы
sim202_ 08 октября 2018 | 13:43
Ага.
А московские опричники сами по себе туда поехали...
cromwel 08 октября 2018 | 13:44
Я уже предвкушаю новое выражение "пиз...ит как Песков".
alena01 08 октября 2018 | 13:49
Кремлю пофиг, ведь только в Москве нельзя "мешать проходу граждан"....
alex55 08 октября 2018 | 13:50
Интересная позиция... Ну, то есть, во внутренние дела Сирии, находящейся в тысячах километрах от России мы вмешиваемся, в в свои собственные внутренние дела мы не вмешиваемся...
hiryrg 08 октября 2018 | 13:53
Пургамет
mosser 08 октября 2018 | 13:58
Во письков молодец, в москве нельзя выходить, сразу бьют, а на кавказе можно все. А ссыте горцев.
lager23 08 октября 2018 | 14:02
Страусиная политика кремлепутов говорит о том, что они не хотят брать на себя ответственность за то, что происходит в стране, основная задача этих мошенников —, использование преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных средств, иногда даже без попыток имитации, не более того!