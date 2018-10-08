Американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромеро стали лауреатами Нобелевской премии по экономике
Они отмечены за «интеграцию климатических изменений и технологических инноваций в макроэкономические исследования». Премия по экономике закрывает Нобелевскую неделю. Торжественная церемония вручения премий пройдет в Стокгольме 10 декабря.
Комментарии7
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yulya_cikina19 08 октября 2018 | 13:40
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jjuddgge_ddrredd 08 октября 2018 | 13:46
Ха-ха-ха. Помните, кому в прошлом году Президент Трамп вручил Главный Приз в номинации Fake News? вручение было в твиттере. Забыли?
Напоминаю.
Главный приз получила CNN, чей экономический советник сказал (2016 год), что в случае избрания Трампа будет обрушение экономики США, а фондовые рынки рухнут.
И?
Рост ВВП бьёт все рекорды, самая низкая безработица за ВСЮ ИСТОРИЮ США, индексы Доу Джонс и НАСДАК побили все мыслимые рекорды.
Нобелевские премии Мира и по экономике уже давно стали фейком, тусовка либерастов (libtards), лефтисты просто награждают друг дружку, не более......
jjuddgge_ddrredd 08 октября 2018 | 13:50
jjuddgge_ddrredd: ЗЫ. Пропустил самое главное. Этот экономический советник CNN - как раз Лауреат Нобелевской Премии по ЭКОНОМИКЕ. Сорри, скоропись)))
zapadnay 08 октября 2018 | 14:06
jjuddgge_ddrredd:
Одни тролли и озабоченная, которые активно прыгают по веткам - вот он показатель умственного развития многих, «окопавшихся» на сайте.
Куда смотрит редколлегия?
zapadnay 08 октября 2018 | 13:48
Думаю, о стране можно судить по количеству лауреатов Нобелевской премии, потому что, чем больше научных открытий, сделанных в конкретной стране, тем она прогрессивнее, успешнее и экономически мощнее. Ведь эти открытия, не бесплотная теория, а практическая реализация многолетней исследовательской работы в основополагающих направлениях человеческой деятельности, как-то: медицина, образование, наука, экономика.
jjuddgge_ddrredd 08 октября 2018 | 13:48
Редакция, лучше скажите, где блоги Карины Орловой?
Все соскучились по её текстам, где она предсказывает импичмент Трампу, называет судью Кавано насильником и т.д...
varigor 08 октября 2018 | 13:51
Экономика во всём мире несправедливая, плохая и позорная с точки зрения морали и нравственности. За что же дали Нобелевскую премию? За пропаганду жадного эгоизма?