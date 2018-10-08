Еще одна женщина обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании
В деле нападающего «Ювентуса» появилась еще одна пострадавшая. Об этом сообщил газете The Daily Mail адвокат Лесли Стовалл. Он защищает интересы жительницы США Кэтрин Майорги, которая первая выступила с обвинениями в адрес форварда.
По словам юриста, женщина сама ему позвонила и рассказала, что имела аналогичный печальный опыт с футболистом. Ее имени адвокат не назвал, отметив, что она подробно расскажет обо всем полиции Лас-Вегаса.
Напомним, 34-летняя американская модель Кэтрин Майорга заявила в интервью немецкому журналу Spiegel, что знаменитый португальский футболист изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году. После этого он якобы заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Теперь она решила его нарушить и потребовать от португальца компенсацию в размере 200 тысяч долларов. Роналду все обвинения отрицает. Он сказал, что девушка хочет заполучить славу за его счет. А публикацию назвал местью президента своего бывшего клуба мадридского «Реала» — Флорентино Переса.
Адвокаты игрока пообещали подать в суд на издание за распространение подозрений в области частной жизни.
Комментарии6
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tvitov66 08 октября 2018 | 13:16
Это уже становится доброй традицией
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russky77 08 октября 2018 | 13:22
Присоединяюсь к обвинению. Ко мне он тоже грязно домогался. Я как раз в 2009 году был в Лас-Вегасе. Передайте, пусть на карту скинет компенсацию
ts 08 октября 2018 | 13:22
Там Ронадо, а у нас Серова шлюшки метелят... Мода, однако...
ltvjrhfn2 08 октября 2018 | 13:25
Не удивлюсь если он окажется членом единой россии.
vladimir1_57 08 октября 2018 | 14:06
Обвиняют его, что они его изнасиловали )