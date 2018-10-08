В парижском метро неизвестный вооруженный ножом напал на полицейских
В парижском метро неизвестный вооруженный ножом напал на полицейских, — сообщила радиостанция Европа-1. Инцидент произошел сегодня утром. Один из сотрудников полиции ранен.
По данным правоохранительных органов, 35-летний злоумышленник – житель Парижа. Он помещен под стражу. Этот человек уже попадал в поле зрения полиции в связи с торговлей наркотиками, а также незаконным ношением оружия.
Комментарии5
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ematveev 08 октября 2018 | 13:18
Сейчас его посадят, и станет он политзаключенным.
А наркотики - подбросили. Это вам любой местный хомячок подтвердит.
yulya_cikina19 08 октября 2018 | 13:19
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alladinov_03 08 октября 2018 | 13:19
Я напряг все свои предсказательские возможности для того, чтобы угадать, кто по национальности был этот вооруженный ножом неизвестный, Однозначного ответа я не получил. Пока мне ясно, что это либо фин, либо еврей. А как думают уважаемые софорумники, кто из них более вероятен как преступник? Заранее благодарен за ответы.
oldmen56 08 октября 2018 | 13:25
alladinov_03: Запятые? Нет, не слышали.
cromwel 08 октября 2018 | 13:31
А вдруг он все таки этнический француз? Я от удивления выпаду в осадок...