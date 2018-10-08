В парижском метро неизвестный вооруженный ножом напал на полицейских, — сообщила радиостанция Европа-1. Инцидент произошел сегодня утром. Один из сотрудников полиции ранен.

По данным правоохранительных органов, 35-летний злоумышленник – житель Парижа. Он помещен под стражу. Этот человек уже попадал в поле зрения полиции в связи с торговлей наркотиками, а также незаконным ношением оружия.