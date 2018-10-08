Четверо заключенных госпитализированы после бунта в Омской колонии, — сообщает Интерфакс со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Омской области Ирину Касьянову. По ее словам, еще 12 человек, подозреваемых в организации бунта, находятся в изоляторе. В колонии продолжает действовать чрезвычайный режим.

Во ФСИН сообщили, что участники беспорядков требовали послабления режима. В то же время правозащитники утверждают, что осужденные не выдержали издевательств.

Конфликт в шестой исправительной колонии шел буквально несколько часов, — сказал эфире «Эха Москвы» журналист портала «Эн-Гэ-Эс Омск». У виновников происшествия не получилось организовать мятеж, — отметил Александр Зубов. Александр Зубов отметил, что сегодня изменений в колонии не заметил. На недавние события намекаю только дополнительные посты полицейских рядом с колонией, — добавил журналист.