Российский МИД подтвердил, что вызывает посла Нидерландов после обвинений Москвы в кибератаках

Рене Джонс-Бос ждут сегодня на Смоленской площади.

Вызов главы голландской дипмиссии в МИД напрямую связан с утверждениями, что Россия стоит за хакерской атакой на Организацию по запрещению химического оружия, подтверждают в ведомстве. Там называют обвинения в адрес Москвы кампанией по дезинформации. На прошлой неделе в МИД Нидерландов вызывали российского посла. Дипломату должны были сказать, что голландские власти считают неприемлемым подрыв целостности международных организаций. В четверг министр обороны королевства Анк Бейлевельд обвинили российскую военную разведку в серии кибератак. Помимо ОЗХО речь шла о попытке получить доступ к делу о сбитом в Донбассе малазийском «Боинге».

Четверо россиян, задержанных весной по подозрению в кибератаках, как утверждала голландская сторона, были сотрудниками военной разведки. Они прибыли в Нидерланды по дипломатическим паспортам и после задержания были высланы.

В российском внешнеполитическом ведомстве называли обвинения в кибератаках шпиономанией.

В Кремле не комментируют обвинения, с которыми выступили Нидерланды, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на данный момент поступает достаточно общая информация, развернутой аргументации нет. Отвечая на вопросы «Эха Москвы», Песков сказал, что сведения, озвученные в Нидерландах и США о хакерских атаках, не могут быть основанием для кадровых перестановок в генеральном штабе и министерстве обороны.