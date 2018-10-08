Российский МИД подтвердил, что вызывает посла Нидерландов после обвинений Москвы в кибератаках
Рене Джонс-Бос ждут сегодня на Смоленской площади.
Вызов главы голландской дипмиссии в МИД напрямую связан с утверждениями, что Россия стоит за хакерской атакой на Организацию по запрещению химического оружия, подтверждают в ведомстве. Там называют обвинения в адрес Москвы кампанией по дезинформации. На прошлой неделе в МИД Нидерландов вызывали российского посла. Дипломату должны были сказать, что голландские власти считают неприемлемым подрыв целостности международных организаций. В четверг министр обороны королевства Анк Бейлевельд обвинили российскую военную разведку в серии кибератак. Помимо ОЗХО речь шла о попытке получить доступ к делу о сбитом в Донбассе малазийском «Боинге».
Четверо россиян, задержанных весной по подозрению в кибератаках, как утверждала голландская сторона, были сотрудниками военной разведки. Они прибыли в Нидерланды по дипломатическим паспортам и после задержания были высланы.
В российском внешнеполитическом ведомстве называли обвинения в кибератаках шпиономанией.
В Кремле не комментируют обвинения, с которыми выступили Нидерланды, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на данный момент поступает достаточно общая информация, развернутой аргументации нет. Отвечая на вопросы «Эха Москвы», Песков сказал, что сведения, озвученные в Нидерландах и США о хакерских атаках, не могут быть основанием для кадровых перестановок в генеральном штабе и министерстве обороны.
Комментарии12
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luger_max_otto 08 октября 2018 | 13:06
Ну, повизжат- и на том все и кончится. Тоже мне, напугали ежа известно чем.
А послу стоит улыбнуться и оставить пару- другую листов из будущего обвинительного заключения по сбитому "Боингу".
novirusic 08 октября 2018 | 13:22
luger_max_otto: Мне интересно что в МИД РФ отрицать будут: наличие у этой четверки паспартов дипломатиеских или квитанции на таки за проезд из штаб-квартиры ГРУ в шереметьево?
Или вообще наличие этой четверки?
luger_max_otto 08 октября 2018 | 13:34
Ну тут нечто непредсказуемое. Может быть даже и заявят, что квиток поддельный. А чего там...
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vasya_von_smetankin 08 октября 2018 | 13:26
Хотите отделаться "Боингом", как турки "помидорами?"
НЕТ!
Духовность настигнет вас ВЕЗДЕ!
prade 08 октября 2018 | 13:29
И что же скажут в МИДе России? Российское ГРУ провело очередную провальную атаку, а виноваты голландцы, которые поймали этих горе разведчиков с поличным?
samkos 08 октября 2018 | 13:29
Агрессивное международное гопничество.
sam2018 08 октября 2018 | 13:31
Квитанцию о проезде на такси может получить любой, в том числе сотрудник посольства Нидерландов в Москве. Подложить ее в "дело" можно в любое время подходящее время - как только получат ЦУ из ЦРУ
cypher 08 октября 2018 | 13:38
sam2018: и точно также любой может обзавестись шпионской аппаратурой, а потом попасться с поличным...
Ничего, бывает)))
grigol331 08 октября 2018 | 13:39
sam2018:
Однако в Кремле не комментируют обвинения, с которыми выступили Нидерланды, ибо не хотят множить факты уличения его, Кремля, во лжи.
agamasat 08 октября 2018 | 13:32
У Мида россии совести нет ни на грамм. Совершенно аморальная организация.
alena01 08 октября 2018 | 14:05
Просто хотят понять, что такое "кибер"...
А то Мане пресс-релиз писать...