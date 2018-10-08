Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2018 года стали Уильям Нордхаус и Пол Ромер
Лауреатами премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2018 год стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер, объявили в Шведской королевской академии наук.
Комментарии4
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vasya_von_smetankin 08 октября 2018 | 13:04
А как же новейшие экономически-экономные технологии от Боширова и Петрова?
Ну, все эти дешёвые отели/проституки/марихуанна и солсберецкий шпиль на халяву?
Русофобство!
yulya_cikina19 08 октября 2018 | 13:20
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victoro 08 октября 2018 | 13:20
Нобелевскую премию по экономике срочно дать Путину.
Только он знает как обрушить национальную валюту и загнать экономику страны в жо..у
ed10075 08 октября 2018 | 13:25
Нам не нужны экономисты, у нас скреп полные закрома, и на них в ближайшие годы будут жить пенсионеры.
А живущий в пятиэтажной квартире Сечин им будет сочувствовать, глядя в окно с видом на Храм Христа Спасителя.